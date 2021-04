Spotify y LinkedIn trabajan en clones de Clubhouse, las cuales confirmaron tener intenciones en lanzar salas de audio en vivo.

Ya hemos comentado como Twitter, Facebook, Instagram y Telegram están trabajando en el desarrollo de sus propias versiones de salas de audio en vivo. Ahora, a este gruppo hay que sumar a Spotify y LinkedIn, las cuales están desarrollando en sus propias interpretaciones de las funcionalidades vistas en Clubhouse.

Sin duda todo esto se debe a la repentina popularidad de Clubhouse. Esta red social, de la que también hemos hablado, es una aplicación que permite crear salas de audio o participar en algunas ya creadas. Esta realidad es la que está apurando a que otras redes sociales quieran imitar dichas funcionalidades.

Ahora, Spotify y LinkedIn se unen al grupo de competidores de Clubhouse.

Por un lado, Spotify anunció la adquisición de Betty Labs. Estos son los desarrolladores de la aplicación de audio en vivo “Locker Room“, cuyas funcionalidades son similares a las de Clubhouse pero apuntada principalmente a los aficionados del deporte. Spotify tiene planes para ampliar su alcance y sus funciones.

Por su parte, LinkedIn confirmó que también está probando una experiencia de audio social en su aplicación. Lo cual permitiría a los usuarios de su plataforma conectarse con su comunidad en salas de audio en vivo. A diferencia de los rivales de Clubhouse que están desarrollando Facebook, Twitter y Spotify, LinkedIn diseñó su función de red de audio para conectarse con la identidad profesional de los usuarios. No sólo con un perfil social.

LinkedIn confirms it’s working on a Clubhouse rival

And this is what it may look like… https://t.co/Oakh2E3us6 pic.twitter.com/XjImMk92Xz

— 🟣 Matt Navarra (@MattNavarra) March 31, 2021