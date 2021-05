WhatsApp cambiará el 15 de mayo ¿Qué pasará ese día?

Ha llegado el día. Sin más prórrogas, WhatsApp finalmente implementará sus nuevas políticas de privacidad. Además, la aplicación anunció la introducción de otras funcionalidades después del momento definitivo para la aplicación de sus nuevas condiciones.

WhatsApp cambiará el próximo 15 de mayo, y sin más comtemplaciones entrarán en vigencia los nuevas políticas de privacidad. Sin embargo, la aplicación también anunció la introducción de algunos cambios para ese día.

Como ya hemos escrito anteriormente, WhatsApp postergó la fecha original para la implementación de los cambios, la cual originalmente estuvo prevista para enero. Pero la app se vio obligada a extende el plazo como consecuencia de la negativa generalizada con la que se recibió el anuncio inicial.

Ahora, definitivamente WhatsApp no está dispuesta a seguir extendiendo la aplicación de sus nuevas políticas de privacidad. Así lo reveló un correo electrónico de WhatsApp, cuyo contenido fue publicado por TechCrunch.

¿Qué pasará si no aceptas los nuevos términos?

Para empezar, si estás convencido en que no aceptarás las nuevas condiciones de WhatsApp, entonces es mejor que empices a utilizar Signal o Telegram como alternativas. No obtante, después del 15 de mayo, podrás seguir aceptando los cambios. Aunque se aplicarán las normas de WhatsApp relativas a los usuarios inactivos, es decir, después de 120 días de inactividad se eliminará tu cuenta.

En su página de preguntas frecuentes, WhatsApp aseguró que “para darle tiempo suficiente para revisar los cambios a su propio ritmo y conveniencia, hemos ampliado la fecha de entrada en vigor hasta el 15 de mayo. Si para entonces no has aceptado, WhatsApp no eliminará tu cuenta. Sin embargo, no tendrás la funcionalidad completa de WhatsApp hasta que aceptes. Durante un breve periodo de tiempo, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación. Con “poco tiempo”, WhatsApp quiere decir “durante unas semanas“.

WhatsApp cambiará para facilitar la comunicación con las empresas

Según WhatsApp, el cambio de políticas es sólo para ayudar a las empresas, que reciben millones de mensajes, con el objetivo de hacer su comunicación más segura y fácil. Entre las modificaciones de WhatApp después del 15 de mayo se contempla:

Creación de un canal de servicio de atención al cliente. De esta manera las empresas podrán hablar con sus clientes. Aunque, la aplicación te lo informará para que decidas si chateas o no.

De esta manera las empresas podrán hablar con sus clientes. Aunque, la aplicación te lo informará para que decidas si chateas o no. Cambios en los anuncios de empresas. Al pertenecer a Facebook, la aplicación aprovechará los clics que des en anuncios con enlaces a la conversación de WhatsApp de una empresa, para personalizar los anuncios que veas en Facebook.

Al pertenecer a Facebook, la aplicación aprovechará los clics que des en anuncios con enlaces a la conversación de WhatsApp de una empresa, para personalizar los anuncios que veas en Facebook. Optimización en la experiencia de compra. La aplicación ya ofrece a las empresas la posibilidad de vender a través de ella. Por lo que en su página web la aplicación señala que si eliges interactuar en las tiendas, te informará de cómo se comparte esta información con Facebook.

Y a manera de aclración, la aplicación explicó que al aceptar sus nuevas condiciones de servicio no se amplía la capacidad de WhatsApp de compartir datos con Facebook.