WhatsApp vs Telegram vs Signal ¿Cómo administran tu privacidad?

Lo más probable es que recientemente hayas tenido ganas de descargar y probar una nueva aplicación de mensajería. Si es así, en este artículo hablaremos de las características de privacidad entre las tres apps más populares.

Esta comparativa WhatsApp vs Telegram vs Signal no la vamos a tratar como un concurso de belleza, ni hablaremos de cuál tiene las funcionalidades más lindas. De hecho, este artículo tratará de privacidad pura y dura, de la información personal que estas aplicaciones recopilan de sus usuarios, y de cómo la administran.

Desde que reportamos el anuncio de cambio de Políticas de Privacidad de WhatsApp, nuestro inbox se llenó de mensajes con una sola pregunta: ¿Cuál es mejor?. Pero más allá de nuestras preferencias personales, para responder esta interrogante nos adentrarmos en las políticas de privacidad de las tres aplicaciones de mensajería más populares: WhatsApp, Telegram y Signal.

La conclusión no es ninguna sorpresa, sin embargo, antes de continuar te hacemos la siguiente pregunta: ¿realmente tienes la disposición de hacer un cambio para proteger tu privacidad?.

Antes de continuar, hay que aclarar que hay una diferencia entre seguridad y privacidad. La seguridad es cómo se protege tu información ante el acceso no autorizado de agentes externos. Y la privacidad consiste en cómo se resguarda tu identidad, sin importar quién tenga acceso a esa información.

Dicho esto, continuemos ➔

WhatsApp vs Telegram vs Signal: visión general

Empecemos con lo básico. Tanto WhatsApp, Telegram y Signal están disponibles en Google Play Store y App Store de Apple, y son aplicaciones de mensajería instantánea multiplataforma. Incluso tienen sus versiones para escritorio, tanto Windows como macOS. Todas tienen funciones de chat de grupo, ofrecen autenticación multifactor y pueden utilizarse para compartir archivos y fotos. Todas ellas proporcionan cifrado punto a punto para los mensajes de texto y las llamadas de voz y vídeo. Lo que significa que si una parte externa intercepta tus textos, estos deberían estar codificados y ser ilegibles.

Ahora bien, que estas tres aplicaciones utilicen dicho cifrado de punto a punto, también significa que el contenido exacto de tus mensajes supuestamente no puede ser visto por las personas que trabajan para esas aplicaciones cuando te estás comunicando en privado. Esto te protege de que las agencias de seguridad, tu operador de telefonía móvil y otras entidades puedan leer el contenido de tus mensajes. Incluso si intervienen tus comunicaiones los interceptan, lo que ocurre más a menudo de lo que crees.

Sin embargo, las características en comun quedan hasta allí. Las diferencias entre WhatsApp vs Telegram vs Signal, el manejo de la privacidad y seguridad de sus usuarios son gigantescas.

Esto es lo que debes saber sobre cada una de ellas.

WhatsApp

En cuanto a la seguridad, el encriptado de WhatsApp es el mismo que el de Signal, el cual es seguro. No obstante, ese protocolo de encriptado es una de las pocas partes de código abierto dentro de la aplicación.

Perfil de Privacidad de WhatsApp Información personal que recopila de sus usuarios El ID único de tu dispositivo.

Los datos de uso y publicidad.

El historial de compras.

Información bancaria.

Ubicación física

Número de teléfono.

Información de contacto.

Lista de contactos.

Productos con los que has interactuado.

La frecuencia con la que utilizas la aplicación.

Rendimiento de la applicación en tu teléfono. La lista continúa. Modelo de negocio Gratis. Versión para negocios.

Financiada por Facebook Tipo de código No es Código Abierto, excepto por el encriptado. Sistema de encriptado Protocolo Signal Políticas de privacidad Has clic aquí para leer lo que dice WhatsApp

El teléfono de Jeff Bezos fue notoriamente hackeado en enero de 2020 a través de un mensaje de vídeo de WhatsApp. Adicionalmente, la función de respaldo en la nube de WhatsApp no está encriptada, lo cual se considera desde hace tiempo un riesgo para la seguridad. De hecho, así fue como el FBI ha encontrado evidencias de crímenes en algunos casos notorios. Por si fuera poco, tampoco es un secreto que a lo largo de los años WhatsApp se ha convertido en un refugio para estafadores y distribuidores de malware.

Así pues como dijimos al principio, nos vamos a enfocar en la privacidad. Más allá de los hacks, una de las preocupaciones más recurrentes últimamente, es que, con el cambio de políticas de privacidad, Facebook tendrá otra aplicación más en tu teléfono extrayendo aún más datos de comportamiento y hábitos de navegación.

Por último, WhatsApp aseguró que no puede ver el contenido de los mensajes encriptados que envías a otro usuario de WhatsApp. Sin embargo, no dice nada sobre la inmensa cantidad de información que sí recopila (ver tabla), los cuales sí estan relacionados con tu identidad. Lo cual, es mucho más de lo que recoge Signal o Telegram.

Telegram

Telegram se encuentra en el punto medio de la escala de privacidad, y se distingue de otras aplicaciones de mensajería por sus esfuerzos por crear un entorno al estilo de red social. Aunque no recopila tantos datos como WhatsApp, no ofrece llamadas de grupo encriptadas como WhatsApp, ni tanta privacidad de datos del usuario y transparencia como Signal. Los datos recogidos por Telegram que podrían vincularse a ti incluyen tu nombre, número de teléfono, lista de contactos e ID de usuario.

Perfil de Privacidad de Telegram Información personal que recopila de sus usuarios Nombre

El ID único de tu dispositivo.

Número de teléfono.

Dirección IP.

Lista de contactos. Modelo de negocio Gratis.

Pronto estrenará su propia plataforma publicitaria y funciones premium.

Financiada principalmente por el fundador Tipo de código Parcialmente Código Abierto. Sistema de encriptado MTProto Políticas de privacidad Has clic aquí para leer lo que dice Telegram

Como se puede ver en la tabla arriba, Telegram también recoge tu dirección IP, algo que no hace Signal. Y a diferencia de Signal y WhatsApp, los mensajes personales de Telegram no están cifrados por norma. Más bien, tienes que activarlos en la configuración de la aplicación. Los mensajes de grupo de Telegram tampoco están cifrados.

Adicionalmente, expertos en seguridad descubrieron que, aunque parte del protocolo de cifrado MTProto de Telegram era de código abierto, otras partes no lo eran, por lo que no está del todo claro qué ocurre con tus mensajes una vez que están en los servidores de Telegram.

Signal

Cuando se trata de privacidad, es difícil superar la oferta de Signal. No almacena tus datos de usuario. Y más allá de su capacidad de encriptación, te ofrece opciones de privacidad ampliadas en pantalla, como bloqueos específicos para cada aplicación, ventanas emergentes de notificaciones en blanco, herramientas de anti-vigilancia que difuminan la cara y mensajes que desaparecen.

Perfil de Privacidad de Signal Información personal que recopila de sus usuarios Número de teléfono. Modelo de negocio Gratis (sin anuncios).

Financiada por la Fundación Signal, la cual no tiene ffines de lucro. Tipo de código Totalmente hecha en Código Abierto. Sistema de encriptado Protocolo Signal Políticas de privacidad Has clic aquí para leer lo que dice Signal

Signal funciona como una aplicación gratuita de mensajería de texto habitual. Está desarrollada utilizando código abierto y está respaldada por la por la Fundación Signal, la caual no tiene fines de lucro. Esta app ha sido utilizada durante años por defensores de la privacidad en Internet como Edward Snowden. Aunque más recientemente tuvo un gran impulso de popularidad tras un tuit de Elon Musk diciendo solamente “Use signal”.

Use Signal — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

La función principal de Signal es permittir el envío mensajes, vídeo, audio e imagen totalmente encriptados, tras verificar tu número de teléfono y permitirte verificar de forma independiente la identidad de otros usuarios de Signal.

En general, la reputación y los resultados de Signal la mantienen en lo más alto de la lista de herramientas de protección de la identidad de cualquier persona consciente de su privacidad. The Guardian, The Washington Post, The New York Times (que también recomienda WhatsApp) y The Wall Street Journal recomiendan utilizar Signal para contactar con sus periodistas de forma segura.

De hecho, la principal desventaja de Signal no radicaba en su tecnología de privacidad. Más bien en su adopción generalizada. Enviar un mensaje encriptado de Signal es genial, pero si no conoces a nadie que lo utilice, entonces no tiebe sentido. Sin embargo, ahora con el impulso que le dio Musk y el propio CEO de Twitter, Jack Dorsey, Signal experimentó un crecimiento en su base de usuarios.

WhatsApp vs Telegram vs Signal: Conclusión

Es cierto, WhatsApp puede ser más conveniente que Signal y Telegram. Además, es innegable que su interfaz es estéticamente más bonita. Pero, como aclaramos al principio de este artículo, no se trata de elegir la app más bonita. Entonces, analizando el uso y recopilación de informción personal de sus usuarios, WhatsApp claramente es nuestra última elección, debido a la inmensa cantidad de datos que almacena.

En definitiva en la lucha entre WhatsApp vs Telegram vs Signal, si quieres privacidad en todo el sentido de la palabra, Signal es la aplicación que deberías estar utilizando.