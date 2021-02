¿Qué pasará a quienes no acepten las nuevas políticas de WhatsApp?

Esto es a lo que se enfrentan los usuarios de WhatsApp si no aceptan la nueva política de privacidad antes del 15 de mayo.

Las nuevas políticas de WhatsApp no han parado de generar polémica, aún así Facebook no tiene previsto realizar ningún cambio y los usuarios deberán aceptar la actualización antes del 15 de mayo. Y quienes no lo hagan perderán la funcionalidad completa para utilizar la aplicación.

WhatsApp extendió la fecha original para la implementación de los cambios, como consecuencia de la negativa generalizada con al que se recibió el anuncio inicial. Pero esta vez, todo indica que no están dispuestos a seguir extendiendo la implementación de sus nuevas políticas de privacidad. Así lo reveló un correo electrónico de WhatsApp, cuyo contenido fue publicado por el sitio TechCrunch.

Quienes no acepten las nuevas políticas de WhatsApp perderán la funcionalidad de la app

WhatsApp “pedirá lentamente” a los usuarios que acepten sus nuevos términos. Aquellos que no cumplan con los nuevos términos perderán la funcionalidad completa de WhatsApp a partir del 15 de mayo. Los suscriptores que no acepten la nueva política para esa fecha se enfrentarán a un castigo.

En su página de preguntas frecuentes recién publicada, WhatsApp dice: “Para darle tiempo suficiente para revisar los cambios a su propio ritmo y conveniencia, hemos ampliado la fecha de entrada en vigor hasta el 15 de mayo. Si para entonces no has aceptado, WhatsApp no eliminará tu cuenta. Sin embargo, no tendrás la funcionalidad completa de WhatsApp hasta que aceptes. Durante un breve periodo de tiempo, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación. Con “poco tiempo”, WhatsApp quiere decir “durante unas semanas“.

Después del 15 de mayo, puedes seguir aceptando los cambios. Aunque se aplicarán las normas de WhatsApp relativas a los usuarios inactivos. Dichas normas dicen que después de 120 días de inactividad, las cuentas suelen ser eliminadas.

Y si decides eliminar tu cuenta de WhatsApp, hay un precio que pagar. El Centro de Ayuda de WhatsApp dice: “Si quieres eliminar tu cuenta en Android, iPhone o KaiOS, esperamos que lo reconsideres. Es algo que no podemos revertir, ya que borra tu historial de mensajes, te elimina de todos tus grupos de WhatsApp y borra tus copias de seguridad de WhatsApp.”