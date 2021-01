El impacto del aviso de cambio de políticas en WhatsApp

El aviso de cambio de políticas en WhatsApp tuvo un profundo impacto en la aplicación. De hecho, datos recientes reflejaron que la app de mensajería perdió su puesto entre las más descargada de las tiendas de Apple y Google Play.

Durante los primeros días de enero la compañía envió a sus usuarios una notifcación informando sobre la actualización en sus políticas de privacidad. En esta avisaba que a partir de febrero, los datos se compartiría con Facebook, algo qye debía aceptar a cambio de mantener la cuenta.

El cambio, que se aplicaría desde el 8 de febrero, tuvo que detener temporalmente como consecuencia de la masiva respuesta negativa. El hashtag #DeleteWhatsApp fue tendencia en todo el mundo. Esto fue seguido por un éxodo masivo hacia otras aplicaciones de mensajería, como Telegram y Signal. Incluso, el propio Elon Musk tuiteó al respecto, diciendo “Use Signal”

Mientras tanto, WhatsApp inició una campaña para explicar “el malentendido”y anunció el retraso de la actualización hasta el 15 mayo de este año. Como respuesta a la situación generada por el intento de modificar las políticas, Niamh Sweeney, directora de políticas públicas WhatsApp declaró que “la actualización tenía la intención de hacer dos cosas: habilitar un nuevo conjunto de funciones en torno a la mensajería empresarial y hacer aclaraciones y brindar mayor transparencia.”

Sin embargo, la ejecutiva aseguró que por el momento “no hay cambios en nuestro intercambio de datos con Facebook en ningún lugar del mundo.”

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP

— WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2021