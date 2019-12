Google hace que sea más seguro enviar mensajes de texto en teléfonos Android: SMS verificado y protección contra spam. Pero el cifrado de extremo a extremo sigue sin aparecer.

Google refuerza seguridad en SMS de Android como parte de su impulso de fin de año para promover los mensajes de Android. Google está implementando dos nuevas características: SMS verificados y protección contra spam. Juntos, ayudarán a garantizar que las conversaciones no sean espiadas por personas indeseadas.

Google refuerza seguridad en SMS de Android: qué hará

Parecido al funcionamiento en la aplicación de teléfono, Google no filtrará automáticamente los mensajes sospechosos de spam. En cambio, te avisará cuando sospeche que ha llegado uno. Podrás informar a Google si lo hizo bien, y también informar sobre mensajes de spam. Todo lo cual se utilizará para mejorar el motor de detección.

Además de marcar el spam, Google también verificará si estás chateando con la marca con la que crees que estás chateando. Si es así, Google agregará una insignia de verificación junto con el nombre y el logotipo de la empresa en la conversación.

Google dice que 1-800-Flowers, Banco Bradesco, Kayak, Payback y SoFi se encuentran entre las primeras marcas en enviar mensajes con SMS verificado, y se agregan más diariamente.

Todavía sin cifrado

Si bien ambas características son, sin duda, excelentes adiciones a los mensajes de Android, especialmente después del reciente lanzamiento de RCS, también subraya la mayor protección de seguridad que todavía se echa en falta: el cifrado de extremo a extremo.

Los mensajes se cifran mientras se envían, no hay garantía de que el operador los cifre, lo que significa que alguien podría estar leyendo o interceptando mensajes en el camino. Google promete que no guardará mensajes, pero la mayoría de los proveedores no hacen tales afirmaciones. Lo que dificulta confiar plenamente en que sus mensajes son solo para sus ojos.

Pero al menos sabrás que provienen de fuentes verificadas, lo cual es un paso en la dirección correcta. El SMS verificado se está implementando en nueve países, comenzando en los EE. UU., India, México, Brasil, el Reino Unido, Francia, Filipinas, España y Canadá, mientras que la protección contra el spam se está implementando en los EE. UU. Después de un lanzamiento más amplio a principios de este año.

