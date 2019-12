Apple libera versión 13.3.1 de iOS y iPadOS en beta para desarrolladores

Cuando se lanzó iOS 13.3, pensamos que Apple podría haber terminado de corregir errores y agregar funciones por un tiempo (al menos hasta el año nuevo). Pero he aquí, las versiones beta de iOS y iPadOS 13.3.1 han comenzado

Apple libera versión 13.3.1 de iOS y iPadOS en beta. Esta parece estar dirigida a corregir errores menores en iOS y iPadOS 13.3. la constante liberación de actualizaciones, ha hecho que el lanzamiento escalonado y poco sistemático de iOS 13 este siendo sido todo menos fluido.

Apple libera versión 13.3.1 de iOS y iPadOS: Qué hay de nuevo

Todavía no sabemos qué hay de nuevo en esta versión. No hay notas de lanzamiento, y no hay cambios importantes observados por los usuarios en foros o redes sociales hasta el momento. Se sospecha que solucionará principalmente problemas menores, como un problema con los límites de comunicación agregados a Screen Time en iOS 13.3 que podría permitir que los niños devuelvan números desconocidos si el iPhone se configuró de una manera particular.

Cómo obtener la versión beta de iOS 13.3.1

Con el iPhone o iPad en el que desea instalar iOS 13 o iPadOS 13 beta, diríjase a beta.apple.com. En la parte superior de la página, selecciona Registrar su dispositivo. Elige iOS o iPad OS. Descarga el perfil: recibirás una advertencia emergente de que el sitio web está intentando descargar un perfil de configuración.

Una vez que se descarga el perfil, anda a Configuración> General> Perfil para ver que está allí. Toca y sigue las instrucciones en pantalla para asegurar de que el perfil esté verificado y activo.

Luego, actualiza tu iPhone como lo harías normalmente: diríjete a Configuración> General> Actualización de software.

Los desarrolladores registrados pueden obtener el perfil beta dirigiéndose a developer.apple.com/download.

También estamos en Instagram, Twitter y Facebook