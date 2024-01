Fossil ya no fabricará más relojes inteligentes, pero seguirá publicando actualizaciones durante algunos años.

Fossil sale oficialmente del negocio de los relojes inteligentes. Tras meses de especulaciones sobre el futuro de su línea de relojes inteligentes Wear OS, que no ha visto un nuevo modelo desde el Gen 6 de 2021, la compañía confirmó a The Verge el viernes que abandonará la categoría por completo. No habrá un sucesor del Gen 6, pero los relojes inteligentes Fossil existentes seguirán recibiendo actualizaciones “durante los próximos años”.

Decisión estratégica

En una declaración a The Verge, un portavoz dijo que Fossil Group ha “tomado la decisión estratégica de salir del negocio de los relojes inteligentes”, citando el panorama cambiante de la industria.

Fossil Group está redirigiendo recursos para respaldar nuestra fortaleza principal y los segmentos principales de nuestro negocio que continúan brindándonos sólidas oportunidades de crecimiento: diseño y distribución de interesantes relojes, joyas y artículos de cuero tradicionales bajo nuestras propias marcas y también con marcas autorizadas.

Esto no debería sorprenderte mucho si has estado prestando atención a la compañía durante los últimos meses. Algunos usuarios de Reddit habían informado que los empleados minoristas de Fossil decían que la misma se retiraba del negocio. Mientras, otros que afirmaban tener conocimiento “privilegiado” decían que la compañía estaba esperando un nuevo conjunto de chips.

Fossil ha estado bastante callado sobre sus planes de reloj inteligente últimamente, después de algunos años iniciales de lanzamientos constantes, y la decisión será una decepción para cualquiera que haya tenido esperanzas de un Gen 7. Si bien se sabía que tenían problemas en el Departamento de duración de la batería, los relojes inteligentes de la marca son unos de los más bonitos que existen.