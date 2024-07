Desafíos para mantener el Rally de Acciones en la 2ª mitad del año

Las acciones tecnológicas más grandes del mundo impulsaron un excelente primer semestre para el S&P 500. La pregunta para el resto del año es si la fortaleza del Rally de acciones continuará.

Wall Street ha apostado por el sector tecnológico a un grado histórico, aumentando los riesgos si el rally impulsado por la IA se desinfla. Las valoraciones están elevadas y se espera que el crecimiento de las ganancias se desacelere. Esto añade incertidumbre para los inversores que confían en que el rally de las grandes tecnológicas continuará, según Lisa Shalett, directora de inversiones de Morgan Stanley, quien advierte sobre “momentum estirado, amplitud débil y complacencia” en el mercado.

El índice S&P 500 ha subido un 17% este año, con dos tercios de ese avance sustentados por seis nombres: Nvidia Corp., Microsoft Corp., Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc., y Apple Inc. Nvidia, el fabricante de chips enfocado en IA, representa casi el 30% del avance del S&P en 2024, la contribución más alta para un líder del mercado en al menos una década. Una versión de igual peso del S&P 500 ha subido solo un 3,9% este año, y las grandes capitalizaciones están superando a las pequeñas por un margen histórico.

Comparaciones con la Era de las Punto Com y la Fortaleza Actual

La dominancia del sector tecnológico, con ganancias concentradas en unas pocas empresas clave vistas a la vanguardia de una revolución de IA, sugiere algunos paralelismos con la era de las punto com, cuando la euforia por Internet precedió a una burbuja que tardó años en recuperarse. Sin embargo, las mega capitalizaciones de hoy son vistas universalmente como más fuertes, con flujos de caja masivos y posiciones competitivas sólidas.

Matt Stucky, gerente de cartera en Northwestern Mutual Wealth Management Company, dijo que dada la incertidumbre sobre el panorama económico, muchos inversores estaban favoreciendo a las mega capitalizaciones por sus características de alta calidad como márgenes y crecimiento. “Sin embargo, se han vuelto más caras, y este es uno de los mercados más enfocados en el momentum que he visto en los últimos 25 años. Si la emoción alrededor de la IA se revirtiera, entonces sí, nos veremos vulnerables.”

Señales de Precaución en Wall Street

El aumento del mercado refleja tanto la fortaleza del rally de las mega capitalizaciones como su influencia en los principales índices. Los Siete Magníficos, que también incluyen a Tesla Inc., representan un tercio de la capitalización del mercado del S&P 500, un nivel récord. Hay señales de que Wall Street está siendo cauteloso. Según Bank of America, los estrategas no aumentaron sus asignaciones de acciones en junio, lo que sugiere incertidumbre sobre cuánto tiempo puede durar el rally, mientras que un análisis de Goldman Sachs mostró que los fondos de cobertura han estado vendiendo tecnología “agresivamente.”

Truist Advisory Services recientemente degradó el sector a neutral, citando la valoración. Los estrategas de Citigroup Inc. ven “significativamente más volatilidad” en camino, y sugirieron que los inversores tomen ganancias en algunas acciones de IA de alto vuelo, particularmente los fabricantes de chips. Gina Martin Adams, estratega jefe de acciones de Bloomberg Intelligence, dijo que el ciclo de ganancias podría hacer que el sector tecnológico y sectores adyacentes pierdan su posición como líderes del mercado, con energía, salud y finanzas tomando el relevo.

Noticias Tecnológicas de Última Hora

Samsung presentará una nueva función de seguimiento de salud que los relojes de Apple aún no tienen. Microsoft y Qualcomm están lanzando una campaña para “PCs de IA,” prometiendo características de IA integradas en sus laptops y desktops. Un grupo de inversores ha hecho una oferta para privatizar la empresa francesa de ciberseguridad Exclusive Networks SA, con un valor de aproximadamente €2.2 mil millones ($2.4 mil millones). Las exportaciones de Taiwán aumentaron al ritmo más rápido desde febrero de 2022, con envíos de productos tecnológicos que se multiplicaron por más de cuatro. Hong Kong delineó planes para regular los servicios de transporte compartido, creando incertidumbre sobre las operaciones de Uber en la ciudad.