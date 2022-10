NFT: expectativas vs realidad

Existe mucha expectativa sobre las NFT, pero ¿realmente las han cumplido? Quizá aún es muy temprano para un veredicto final. Lo cierto es que las fichas no fungibles han atravesado un camino de altibajos, y acá analizaremos el estado actual de lo prometido.

Volvamos a hablar de las NFT, esta vez como parte de nuestra nueva serie “expectativas frente a la realidad”. Aquí destacaremos las esperanzas iniciales sobre un tendencia “revolucionaria” , en este caso las fichas no fungible (NFT), y cómo se compara con la realidad de su estatus actual.

Hace poco, compartimos un post sobre las NFT y el gaming, en la que afirmamos que “la revolución de los videojuegos NFT está aquí, y va a cambiar la forma en que jugamos para siempre”. Entonces: ¿nos apresuramos al hacer tal comentario? de hecho, todavía hay quienes creen que las NFT son una revolución a punto de explotar. Solo el tiempo lo dirá. Sin embargo, en este artículo, hablaremos acerca del estado actual de las promesas iniciales de las NFT.

¿Realmente puedes comprar lo que quieres?

La gente esperaba poder comprar lo que quisiera, pero en cambio hay que competir con todos los demás en la subasta.

Las NFT son diferentes de las fichas tradicionales, en las que puedes comprar lo que quieras. En el caso de las NFT, tienes que competir con otras personas en la subasta. El precio de una NFT baja cuando hay menos compradores que vendedores. Si hay más compradores que vendedores, el precio sube.

Es importante recordar que el hecho de que alguien haya vendido su obra de arte por 1.000 dólares no significa que más adelante vaya a costar 1.000 dólares comprársela de nuevo.

¿Una gran beneficio o una gran estafa?

La gente esperaba obtener un gran pago, pero en realidad los rendimientos eran bajos y volátiles.

Se esperaba que el CLS fuera estable y fiable para invertir. Pero la realidad es que es volátil y poco fiable. ¿Por qué? El valor del CLS se basa en la demanda de acciones. Si tienes 100 acciones y otra persona tiene 1.000, entonces tienes el 10% de la oferta total y la otra persona el 90%. Cuanta más gente quiera comprar tus acciones (es decir, tu parte), más subirá su valor, y viceversa para los vendedores que vendan las suyas primero antes que nadie, de modo que puedan obtener más dinero que si alguien ya las hubiera comprado a un precio más bajo al principio del proceso de venta…

Las NFT eran el fin de la censura ¿qué pasó?

La gente esperaba que las plataformas descentralizadas supusieran el fin de la censura, pero algunos artistas han visto su trabajo censurado y retirado de los sitios.

En los años transcurridos desde el lanzamiento de las NFT, algunos artistas han visto su trabajo censurado y retirado de los sitios web. Este es un problema que ocurre en las plataformas centralizadas, pero no deja de ser decepcionante qu e ocurra con las cadenas de bloques.

Algunos de estos problemas se deben simplemente a malentendidos o a la ignorancia: por ejemplo, muchos casos de obras censurada arbitrariamebte sin que la plataforma le comunicara al artista por qué había sido retirada (y nunca recibió una compensación por ese trabajo). En otros casos, había razones comprensibles para la retirada: según algunos informes de personas que conocen cómo funcionan las cosas entre bastidores en los intercambios descentralizados como OpenSea, ha habido casos en los que los desarrolladores subieron accidentalmente imágenes con problemas de propiedad intelectual (por ejemplo, imágenes con derechos de autor) y esos artículos fueron retirados como resultado.

¿Qué recibes cuándo compras una NFT?

La gente esperaba que supiera exactamente lo que iba a recibir cuando comprara una NFT, pero a menudo no está claro cómo se aplican los derechos del artista a las diferentes representaciones y copias de la obra.

Hay mucha confusión sobre el funcionamiento de los NFT y los derechos que tienen los artistas sobre su obra. Esto se debe a que las NFT no son objetos físicos, sino sólo metadatos que pueden interpretarse de diferentes maneras. Un artista puede vender su arte en una plataforma de NFT, pero es difícil que sepa cómo le afectarán económicamente las diferentes interpretaciones y copias (por ejemplo, en diferentes soportes) de su obra. Como resultado, como dijimos en el punto anterior, algunos artistas han visto su obra retirada de los sitios web por usuarios que no entienden qué pueden hacer legalmente con el arte una vez que lo compran.

Lo que esperabas comprar vs. lo que realmente estás comprando

La gente espera que la obra de arte real forme parte de lo que está comprando, pero en realidad son sólo metadatos sobre la obra de arte los que se almacenan en la cadena.

La realidad de las NFT es que la obra de arte real no está en la blockchain. En su lugar, se almacena en una plataforma de almacenamiento descentralizada como IPFS o Swarm. Esto significa que el artista puede elegir vender sus obras de arte y éstas se almacenarán de forma descentralizada. Cualquiera que quiera acceder a ellas podrá hacerlo siguiendo los enlaces a través de la red peer-to-peer en lugar de tener que pasar por un intermediario como eBay o Amazon.

Conclusión

Deberías tomarte un tiempo para entender lo que realmente puedes esperar cuando utilizas las NFT.

Las NFT no son una panacea para todos los problemas del mundo del arte. Todavía son muy nuevas y hay muchas cosas que aún no sabemos sobre ellas. Por ejemplo, nadie ha descubierto cómo hacer que funcionen en pinturas o esculturas (al menos todavía). Los NFT también tienen limitaciones cuando se trata de materiales que no son duraderos, como el papel y otros objetos frágiles.

Aunque estos problemas podrían solucionarse en el futuro, ahora mismo las NFT sólo son útiles para ciertos tipos de obras de arte, preferentemente digitales. Deberías tomarse un tiempo para entender lo que realmente puede esperar al utilizar las NFT antes de tomar cualquier decisión sobre su uso en su colección.

Postdata

Entonces, ¿qué opinas? ¿Merecen la pena las NFT? En nuestra opinión, estos activos digitales están todavía en sus inicios. Son nuevos y emocionantes, y es probable que con el tiempo cambien la forma de pensar sobre la propiedad, y en general de los mercados. Pero, por ahora, parecen que su adopción generalizada es más lenta de lo esprado. El siguiente paso en su evolución será averiguar cómo reducir la volatilidad y aumentar la liquidez, y eso podría significar eliminar parte de la descentralización que los hace tan únicos.