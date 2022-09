NFT y videojuegos, una revolución en proceso

La revolución de los videojuegos NFT está aquí, y va a cambiar la forma en que jugamos para siempre.

Las NFT y los videojuegos están revolucionando los paradigmas de la industria, y desde hace poco crece una nueva tendencia que cambiará el gaming para siempre. En esencia, como las NFT son activos digitales que se pueden coleccionar e intercambiar, su popularidad está creciendo debido a su capacidad para ofrecer a los gamers una forma alternativa de interactuar con los juegos.

Mucha gente cree que las NFT son sólo una forma más de que los desarrolladores ganen dinero con sus juegos, pero eso no es del todo cierto. De hecho, muchos desarrolladores están empezando a ver las NFT como parte esencial del éxito ya que ofrecen a los jugadores algo divertido e interesante que hacer, al tiempo que les hacen sentirse parte de algo más grande que ellos mismos (como una comunidad).

Las NFT están cambiando los videojuegos porque nos dan algo nuevo que hacer: coleccionar, intercambiar y ser parte de una comunidad. Es decir, Imagina jugar a un juego como Pokemon GO o Fortnite en el que, en lugar de limitarse a acumular Pokémon o loot boxes, pudieras coleccionar diferentes objetos de cada región, ¡y luego intercambiarlos con otros jugadores! ¡Sería genial!

NFT y videojuegos, una combinación que ya tiene años

El primer videojuego de NFT fue CryptoKitties, que se lanzó en 2017. Este juego permite a los jugadores comprar gatos digitales por ETH (Ethereum) utilizando una cartera de Ethereum y luego criarlos para crear nuevas variaciones “genéticas” de gatos que tienen rasgos diferentes a los de otros gatos en el juego. Las variaciones genéticas están determinadas por diversos factores como el color, el dibujo de su pelaje/tono de piel, etc.

CryptoKitties sólo permitía a los usuarios comprar un gato por transacción porque querían que la gente se sintiera como si estuviera coleccionando artículos raros en lugar de simplemente comprar algo de un estante en una tienda, como la mayoría de la gente hace hoy en día cuando quiere algo nuevo o diferente en sus vidas.

¿Qué pasa con las NFT y el gaming? Mucho

La cuestión es que las NFT no son nuevas: existen desde antes de que existiera las blockchain. Pero ahora que se están utilizando en juegos basados en esa tecnnología, están recibiendo una nueva ola de atención.

Por ejemplo, en CryptoKitties se vendían NFTs y sus usuarios podían comprar gatitos virtuales raros con dinero real. Ello dió lugar a nuevas formas de monetizar los juegos. Por ejemplo, ahora existe la opción de que los jugadores paguen por objetos o accesos exclusivos utilizando sus posesiones de cripto en lugar de moneda tradicional. Además, hay muchas formas nuevas de que los jugadores interactúen entre sí basándose en sus colecciones. Si dos jugadores poseen un objeto que otro jugador quiere pero al que aún no tiene acceso, pueden intercambiarlo entre juegos aunque no se conozcan personalmente.

Así pues, entendemos que es confuso. ¿Qué son las NFT? ¿Cuál es la diferencia entre una NFT y un token? Para ayudarte a entenderlo todo, vamos a responder esas preguntas sobre las NFT para que puedas entender lo que está ocurriendo en este nuevo y emocionante espacio.

Así que has oído hablar de las NFT, pero no estás seguro de lo que son.

NFT son las siglas de Non-Fungible Token, y es una nueva forma de gestionar los activos del juego. En lugar de utilizar un servidor centralizado para gestionar estos activos, NFT utiliza la tecnología blockchain. Esto significa que cada activo tiene su propio y único ID y puede ser rastreado de dueño a dueño de manera transparente.

Por su parte, los videojuegos existen desde los años 60, cuando los estudiantes del MIT crearon Spacewar! en un ordenador DEC PDP-1. Desde entonces, se han convertido en un elemento básico de nuestra cultura y en una de las mayores fuentes de entretenimiento para personas de todo el mundo. ¿Pero qué ocurre cuando ya no puedes jugar a tu juego favorito? Tal vez sea demasiado viejo para funcionar correctamente en tu nuevo ordenador, o tal vez simplemente ya no exista en su formato original (como Super Mario Bros.).

Ahora bien, las NFTs: Fichas no fungibles. Las NFT son activos digitales únicos que se registran en un libro de contabilidad de la cadena de bloques y pueden intercambiarse entre jugadores. A menudo se utilizan como objetos de colección en los videojuegos, pero también pueden usarse como recompensas dentro del juego, o incluso como “moneda” dentro de ciertos juegos (piense en CryptoKitties).

El concepto fue introducido por primera vez en 2017. La idea era crear un nuevo tipo de activo digital que pudiera utilizarse dentro de los videojuegos sin causar problemas de infracción de derechos de autor u otros problemas legales.

¿Cuál es la diferencia entre una NFT y un token?

Mucha gente nos ha preguntado por la diferencia entre una NFT y un token. Sabemos que es confuso, pero estamos aquí para ayudar. Veamos…

Como ya hemos dicho, un NFT es un token no fungible. Esto significa que cada token individual tiene su propio identificador único, y no puede ser sustituido por otro token con las mismas propiedades. Por eso decimos que cada NFT es único. Dato curioso: “fungible” significa “capacidad de sustituir una cosa por otra”. ¡Así que los NFT no son fungibles!

En cambio, sos tokens se diferencian de los NFT en que pueden intercambiarse entre usuarios. También pueden transferirse de un titular a otro. Pero sólo si ambas partes lo acuerdan de antemano.