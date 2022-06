Las NFT son similares a las criptomonedas, como el Bitcoin, y, al igual que éstas, se almacenan en un blockchain. Pero mientras que todas las criptomonedas son idénticas, cada NFT es única.

¿Qué es un NFT, o token no fungible? es una pieza de información digital, o “ficha”, que puede almacenarse digitalmente. Pero, al contrario que todos los archivos digitales de tu computadora, no son copias sino piezas únicas. De ahí el valor de las NFT.

Aunque las token no fungibles existen desde 2014, su popularidad está ganando rápidamente impulso como la nueva forma de comprar y vender obras de arte digitales. De hecho, desde 2017 se han gastado más de 174 millones de dólares en este tipo de activos digitales.

Las NFT pueden utilizarse para representar cualquier cosa, desde el arte digital hasta los objetos dentro de un videojuego, y han ido ganando en popularidad en los últimos años. Aunque los NFT son todavía una tecnología relativamente nueva, tienen el potencial de revolucionar la forma en que interactuamos con los activos digitales.

¿Qué es un NFT?

Las token no fungibles son activos digitales únicos y no sustituibles. Suelen utilizarse para representar creaciones digitales, en videojuegos o arte. Últimamente, las NFT han ganado en popularidad y se han convertido en un tema muy discutido en el mundo de las criptomonedas. Pero, aunque las fichas no fungibles son activos digitales que pueden comprarse utilizando cripmonedas, estas actúan de forma diferente a Bitcoin o Ethereum.

Las criptomonedas, como el Bitcoin son fungibles, es decir, todos los tokens son iguales. Cada ficha NFT es única.

En realidad, están relacionadas con las criptomonedas, como el Bitcoin. Es decir, igual que las criptodivisas, las NFT se almacenan en una cadena de bloques, o blockchain. Los blockchain son bases de datos, en las que cada unidad de datos representa un bloque y todos los bloques están encadenados. Cada bloque contiene tres cosas: datos, un hash y el hash del bloque anterior en la cadena.

Lo más importante es que ninguna persona tiene su control. En su lugar, todos los usuarios de la cadena controlan lo que sucede.

¿Qué las diferencia de las criptomonedas?

Como dijimos, las tokens no fungibles se refieren a activos digitales únicos, irremplazables. Estas pueden ser cualquier cosa, desde una obra de arte, un nombre de dominio, un tuit, una pieza musical, una tarjeta comercial o casi cualquier bien digital que tenga un valor asociado. No es el caso de las criptomonedas.

De hecho, el valor de una NFT radica en su exclusividad. A diferencia de los bitcoins, que son fungibles, ya que se pueden intercambiar por otros, las NFT son activos digitales únicos en su género.

La compra de NFT permite al comprador poseer la obra de arte digital original e irremplazable.

La autenticación o firma digital incorporada sirve como prueba de propiedad, dando a los compradores un derecho a presumir que algunos pueden decir que es tan digno como el propio activo digital.

Por eso los NFT son importantes para los consumidores: saben que están comprando algo auténtico.