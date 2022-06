Apple podría presentar una nueva MacBook Air en la WWDC22, así lo indicó un reporte del analista Mark Gurman de Bloomberg. Si se cumplen los pronósticos de los especialistas, finalmente llegaría una nueva MacBook Air completamente rediseñada.

La MacBook Air 2022 vendría con un nuevo diseño de marco más delgado y opciones más coloridas, muy al estilo de la nueva iMac. En este sentidod, en su newsletter semanal, Mark Gurman, afirmó que Apple está a punto de lanzar la nueva compuadora portátil en la WWDC. Sin embargo, el analista de Bloomberg advirtió que la escasez mundial de microchips podrían retrasar el lanzamiento hasta octubre.

Con la llegada de la nueva MacBook Air, se esperaba fuera la primera máquina potenciada con la nueva generación de procesadores Apple Silicon, los M2. No obstante, según una serie de tuits de Ming-Chi Kuo, Apple se ha topado con limitaciones técnicas en el desarrollo de los chips A16 y M2. En consecuencia, los avances en rendimiento de la CPU y la GPU aparentemente no son tan significativos. Esta situación llevaría a la compañía a presentar la nueva MacBook Air con un M1.

(3/4)

All-new design MacBook Air's CPU encounters the same technical limitations as A16. But I think it's another case. All-new design is already a big selling point for new MBA. Leaving much-anticipated M2 series debut to next 14"/16" MBP may contribute more to Apple.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 29, 2022