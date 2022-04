Nuevos Neo QLED 8K de Samsung, poderosos e inteligentes

La nueva línea de televisores Neo QLED 8K, presentada este año, ofrecen nuevas tecnologías, características y diseños actualizados. Lo cual fue pensado para potenciar experiencias capaces de satisfacer las exigencias de los usuarios.

Los nuevos Neo QLED 8K de Samsung, presentados en el evento virtual Unbox & Discover, integran un poderoso procesador, funcionalidades gaming y un desempeño audiovisual de primera categoría. Con esta nueva línea, la cual integra también inteligencia artificial y machine learning, Samsung buscar darle un nuevo rol a la televisión. Para lograr esto, el fabricante ha presentado pantallas con diseños modernos y funcionales que, según sus palabras, trascienden del entretenimiento. Los productos anunciados ofrecen funcionalidades para jugar, conectarse, trabajar y más.

Samsung afirmó que su nueva gama de productos 2022 fue desarrollada siguiendo la visión de “Pantallas en todas partes, pantallas para todos“. La cual parte de televisores como el centro de la vida diaria y del hogar de los usuarios. En este sentido, Samsung creó dispositivos que se conectan a la perfección para brindar una profunda personalización y conectividad. Así pues, se quiere garantizar que haya una pantalla para cada ocasión y requerimiento.

Neo QLED 8K: un salto evolutivo

Como parte de uno de los anuncios más importantes del evento, se presento el televisor Neo QLED 8K actualizado. Y la principal novedad de este producto es el Neural Quantum Processor 8K, el cual posee 20 redes neuronales de Inteligencia Artificial independientes. De estas, cada una de las cuales analiza las características del contenido y la calidad de la imagen para una visualización óptima, independientemente de la fuente.

Históricamente, los televisores y las pantallas se han asociado principalmente con el acto de “ver”. Pero el Neo QLED 8K tiene como objetivo cambiar esto al expandir la experiencia del usuario. “El Neo QLED 8K 2022 está diseñado para satisfacer las necesidades y potenciar la pasión de nuestros consumidores. Sus innovaciones son impulsadas por sus experiencias“, dijo Jong-Hee (JH) Han, vicepresidente, director ejecutivo y jefe de la división DX (Device eXperience) de Samsung Electronics.

El procesador como mayor innovación

Vale la pena reiterar que la característica más destacable del nuevo Neo QLED 8K es la integración del Neural Quantum Processor. A su vez, este es parte integral de una nueva innovación tecnológica: Real Depth Enhancer. Samsung explicó que esta nueva funcionalidad escanea la pantalla y maximiza el contraste con el fondo. Esto mejora el objeto mientras mantiene el fondo sin procesar. Adicionalmente, la compañía explicó que esto funciona de manera similar a la forma en que los ojos humanos perciben las imágenes en la vida real. En consecuencia, el objeto en la pantalla se destaca sobre el fondo.

Adicionalmente, la unidad central de procesamiento, va combinada con sus luces LED Quantum Mini. Esto crea una retroiluminación precisa y controlada para que las áreas brillantes permanezcan iluminadas y el espacio oscuro a su alrededor permanezca oscuro. Una característica que Samsung denominó Control de Luz Adaptativo de Forma.

De hecho, el nuevo QLED 2022 de Samsung recibió la primera certificación ‘Pantone Validated’ en pantalla del mundo de Pantone. Lo que significa que estos televisores reproducen auténticamente más de 2000 colores, así como los 110 tonos de piel recientemente agregados que se encuentran según las indicaciones de Pantone.

Otra de las novedosas funcionalidades de Neo QLED es el modo EyeComfort. Esta opción utiliza la tecnología AI para ajustar automáticamente el brillo y la temperatura del color de la pantalla. Lo anterior, es determinadi en función de qué tan clara u oscura se combina la habitación con la información del atardecer/amanecer, para optimizar la experiencia de visualización.

Sonido envolvente Dolby Atmos con funciones inteligentes

Aparte de los avances de las tecnología visuales del Neo QLED 8K, Samsung también equipó al televisor con significativas mejoras de audio. Esto para garantizar un sonido acorde a los colores intensos y los detalles nítidos. La Inteligencia Artificial del Neural Quantum Processor 8K analiza lo que está en la pantalla en tiempo real “para que las funciones de Adaptive Sound puedan rastrear y moverse entre los altavoces para coincidir con precisión con el movimiento en la pantalla.”

El principal modelo de los televisores Neo QLED 8K, viene equipado con un sistema de audio de 90 W y 6.2.4 canales. Estos nuevos altavoces de canal superior soportan la tecnología Dolby Atmos con Object Tracking Sound Pro. Además, también se ha aplicado al reconocimiento de voz con Voice Tracking Sound, para que los efectos de sonido y las voces sigan realmente el movimiento en la pantalla.

Samsung también está introduciendo Wireless Dolby Atmos en sus televisores Neo QLED 4K y 8K. Lo que significa un audio libre de cables HDMI.

Experimentando tu pantalla

Para garantizar una experiencia transparente, los nuevos Neo QLED 8k están equipados con una interfaz de usuario completamente nueva y más inteligentes. Lo que permite que los televisores y pantallas de Samsung se conviertan en el centro para mirar contenido, controlar dispositivos, jugar juegos, hacer ejercicio y más.

Nuevo Smart Hub

Este año, Samsung también presentó Smart Hub, su nueva interfaz de usuario, basada en el siste,a operativo Tizen. El nuevo Samsung Smart Hub reúne todos los aspectos de la experiencia inteligente en una pantalla de inicio fácil de navegar. La nueva pestaña clasifica las funciones, la configuración y el contenido en tres categorías para una experiencia de usuario perfecta: Medios, Gaming Hub y Ambient.

Medios

La pantalla Medios organiza las opciones de entretenimiento de los usuarios, incluidos videos ON DEMAND, streaming y Samsung TV Plus con más de 190 canales gratuitos. Además, aprende las preferencias de los usuarios con machine learning para hacer recomendaciones inteligentes en todas las plataformas y servicios.

Gaming Hub

Gaming Hub es una nueva plataforma de streaming de juegos que une hardware y software. Esto ofrece una experiencia de jugador perfecta. No se requieren descargas, no se necesita almacenamiento. Samsung también anunció asociaciones con los principales servicios de transmisión de juegos (NVIDIA GeForce NOW, Stadia y Utomik, con más por venir) para llevar sus bibliotecas de juegos al Gaming Hub. La nueva plataforma estará disponible a finales de este año en modelos seleccionados de Smart TV Samsung 2022.

Además del nuevo Gaming Hub, la línea 2022 viene con especificaciones y características diseñadas para la mejor experiencia de juego. Incluyen cuatro puertos compatibles con HDMI 2.1, juegos Motion Xcelerator Turbo Pro 4K 144Hz, Super Ultrawide GameView y Game Bar, lo que hace que los juegos sean más eficientes y accesibles para una experiencia optimizada y de ritmo rápido. Con estas increíbles mejoras en la configuración y la calidad de imagen, los juegos serán más realistas y emocionantes que nunca. La compañía también presentó una línea de TV exclusiva para juegos en 43 y 50 pulgadas en un futuro próximo.

Ambient

El sistema Ambient se combina con la estética del hogar. Ya sea sincronizando la visualización de la pantalla con la decoración que la rodea o haciendo una declaración audaz con un arte llamativo.

Samsung Health

Este servicio ofrece no solo una amplia variedad de clases de ejercicios y bienestar, sino también formas de realizar un seguimiento de su progreso y rutinas. Los usuarios pueden realizar fácilmente un seguimiento de su viaje y actividades de fitness en su televisor y sincronizar sin problemas con otros dispositivos como Galaxy Watch4 Series para realizar un seguimiento del progreso en tiempo real en la pantalla.

SmartThings

Un componente crítico de la experiencia conectada es SmartThings de Samsung. Con SmartThings, la pantalla se convierte en el eje central para controlar convenientemente otros dispositivos domésticos en un solo punto. Esta función, incluida en los televisores Samsung, aprovecha la pantalla grande para ayudar a los usuarios a descubrir, ver y controlar los dispositivos de un vistazo.

Plataforma NFT

Finalmente, la novedad en 2022 es la plataforma NFT de Samsung, en asociación con el líder de la industria, Nifty Gateway. El modo ambiental ofrecerá a los consumidores una plataforma NFT integral para explorar y mostrar artes digitales NFT en 2022 Neo QLED y QLED, una nueva forma de recopilar y presentar obras de arte.

Nuevos equipos Samsung son “más verdes”

Samsung siempre está pensando en cómo el proceso de fabricación y el uso de productos impactan el medio ambiente de la Tierra, buscando formas de reducir su huella y construir un futuro mejor para el planeta.

Embalaje ecológico : Samsung está mejorando su embalaje ecológico con un 90 % menos de tinta y, al mismo tiempo, eliminando las grapas durante la producción. Ambas mejoras reducen los desechos y facilitan el procesamiento de los centros de reciclaje.

: Samsung está mejorando su embalaje ecológico con un 90 % menos de tinta y, al mismo tiempo, eliminando las grapas durante la producción. Ambas mejoras reducen los desechos y facilitan el procesamiento de los centros de reciclaje. Control remoto SolarCell : el control remoto SolarCell también recibió una actualización para 2022. Es un 88 % más eficiente que los modelos 2020 anteriores. Ahora están completamente libres de batería y ahora se pueden cargar a través de la recolección de radiofrecuencia de 2,4 GHz, extrayendo energía de la energía de repuesto emitida por los enrutadores Wi-Fi.

: el control remoto SolarCell también recibió una actualización para 2022. Es un 88 % más eficiente que los modelos 2020 anteriores. Ahora están completamente libres de batería y ahora se pueden cargar a través de la recolección de radiofrecuencia de 2,4 GHz, extrayendo energía de la energía de repuesto emitida por los enrutadores Wi-Fi. Materiales reciclados : los televisores, monitores, señalización digital y controles remotos 2022 de Samsung usan resina reciclada. En particular, los monitores de alta resolución utilizan resina reciclada de plástico del océano recuperado en áreas costeras que, de otro modo, se habrían convertido en desechos marinos peligrosos.

: los televisores, monitores, señalización digital y controles remotos 2022 de Samsung usan resina reciclada. En particular, los monitores de alta resolución utilizan resina reciclada de plástico del océano recuperado en áreas costeras que, de otro modo, se habrían convertido en desechos marinos peligrosos. La certificación Carbon Trust: el Neo QLED 8K/4K de Samsung ha logrado la etiqueta de “Reducción de CO2” de Carbon Trust, lo que demuestra que la huella de carbono de la línea Neo QLED se reduce año tras año.

Personalizándolo con accesorios

Cada consumidor tiene sus gustos y necesidades únicos cuando se trata de televisores, razón por la cual Samsung creó nuevos accesorios para sus televisores 2022 que facilitan experiencias televisivas completamente nuevas.