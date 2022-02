¿Eres un gamer móvil? HyperX lanzó una nueva línea pensando en tí

Con la potencia que tienen los dispositivos m贸viles hoy en d铆a, era l贸gico que cada d铆a m谩s usuarios los utilicen para jugar. No solo casualmente, sino hasta en torneos de Esports. Con esto en mente, HyperX lanz贸 un l铆nea para satisfacer las necesidadedas de los gamer m贸viles.

Gamer m贸vil era un t茅rmino que hasta hace poco no exist铆a. Y es que, hasta hace relativamente poco el gaming m贸vil no iba m谩s all谩 de t铆tulos casuales como Angry Birds, 2048 o Preguntados. Sin embargo, hoy en d铆a los estudios m谩s conocidos est谩n llevando sus franquicias m谩s conocidas a las plataformas m贸viles. Esta realidad no ha pasado desapercibido para HyperX, la cual present贸 un porafolio de productos con miras a potenciar la experriencia de juego de los gamer m贸viles.

A lo anterior hay que sumarle el hecho de que Latinoam茅rica tiene un avance claro y consistente en cuanto al uso de smartphones y tablets se trata. Lo cual videnci贸 el reporte de 鈥Beyond 2021: Latin America shifts to mobile鈥 de Newzoo. Por otro lado, Business Ebanx reafirma que la tendencia de jugar desde un dispositivo m贸vil es adoptada por al menos un 66% de los gamers latinoamericanos, mientras que el 44% pasa una hora, o incluso m谩s, en sus m贸viles.

As铆 pues, no es de extra帽ar que franquicias gigantes como Fortnite, Call of Duty y FIFA, por nombrar algunas, est茅n disponibles en dispositivos m贸viles. Es m谩s hasta Xbox expandi贸 su biblioteca de juegos a los smartphones con el Game Pass, y ni hablar de Blizzard que public贸 una versi贸n de Diablo para tel茅fonos. De hecho, uno de los juegos FPS m谩s jugados en el mundo es Free Fire, el cual fue desarrollado por Garena exclusivamente para dispositivos m贸viles. Por lo que los nuevos productos de HyperX han llegado en buen momento.

Los nuevos productos de HyperX para el gamer m贸vil

HyperX Clutch

Este el producto ideal para controlar de mejor manera los juegos m贸viles. Ofrece una distribuci贸n de botones conocida y gomas texturizadas para optimizar el agarre durante sesiones de juego extendidas. Asimismo, ofrece soporte inal谩mbrico para los dispositivos m贸viles Android a trav茅s de Bluetooth 4.2, o de un receptor inal谩mbrico de 2.4 GHz.

El HyperX Clutch tambi茅n puede cnectarse a la PC gracias a su cable USB-C a USB-A. El control incluye un clip ajustable y extra铆ble para dispositivos m贸viles, el cual se expande de 41 mm a 86 mm, y viene equipado con una bater铆a recargable integrada que proporciona hasta 19 horas de duraci贸n con una sola carga.

La compa帽铆a qued贸 por confirmar su fecha de disponibilidad para el mercado ltinoamericano.

HyperX Cloud Earbuds

De color amarillo, estos aud铆fonos cuentan con tres tama帽os de almohadillas de silicona patentadas por HyperX para maximizar la comodidad y sonido. Este 煤ltimo, potenciado gracias a sus altavoces integrado de 14 mm. Los auriculares incluyen una conexi贸n de cable recubierta de goma que no se enreda y cuenta con un conector en 谩ngulo de 90 grados optimizado para el modo port谩til.

Adem谩s, ofrecen conectividad directa para la funcionalidad de chat de voz compatible con Nintendo Switch con un micr贸fono delgado en l铆nea, el cual tambi茅n se puede utilizar para llamadas m贸viles. Cuentan con un control de un solo bot贸n para llamadas y transmisi贸n de medios.

Los Cloud Earbuds son compatibles con Nintendo Switch, as铆 como con tel茅fonos inteligentes y tabletas con conectores est谩ndar CTIA de 3,5 mm. HyperX Cloud Earbuds en color amarillo estar谩 disponible dentro de las pr贸ximas semanas.

HyperX en CES 2022

En el CES 2022 HyperX dej贸 en claro que tiene especial inter茅s por ofrecer m谩s productos para este segmento de gamers. As铆, Ariel Planik, gerente regional de la empresa, destaca que: 鈥HyperX es una compa帽铆a innovadora que siempre desarrolla productos ideales para las comunidades de eSport y videojuegos鈥. De esta manera, concluye que eso era lo que quer铆a lograr con la presentaci贸n de sus nuevos productos.