Se confirmó que Diablo Inmortal entró en fase alfa técnica. Lo cual significa que el título está en una versión jugable. Y aunque no está lo suficientemente completo para ser lanzado para una mayor audiencia, Blizzard está abriendo el acceso tenprano.

Diablo Inmortal, anunciado en la Blizzcon de 2018, acaba de entrar en la etapa alfa técnica. Tras lo cual, Blizzzard anunció la distribución de pases a Diablo Immortal Early Access a unos pocos. Y aunque el juego fue abucheado el día de su presentación, las primeras impresiones dan buenos indicios sobre la siguiente entrada de la saga Diablo.

Blizzard, de hecho, solo distribuyó el acceso temprano a editores de sitios web especializados en noticias de juegos. Aunque también recibieron acceso al juego algunos personajes influyentes del mundo del gaming. Para el público en general, Blizzard anunció que están desplegando el alfa técnica a los usuarios pre-registrados en algunos países.

Primeras impresiones de Diablo Inmortal son positivas

Para un juego que fue tan mal recibido cuando fue anunciado hace dos años, Diablo Inmortal está dejando buenas impresiones. Es probable que esto se deba a las bajas expectativas; O tal vez es porque la esperaba que este fuera Diablo 4. En cualquier caso, las críticas iniciales de quienes han tenido oportunidad de disfrutar el acceso temprano a Diablo Inmortal resultaron mayoritariamente positivas.

Por ejemplo, Polygon en su cobertura sobre el acceso temprano al juego aseguró que: “Diablo Inmortal es un verdadero juego de Diablo“. Lo cual confirma que este titulo va a tono con el resto de la serie.

Muchos fans sospechaban que Diablo Immortal sería un juego para móviles y menos un juego de Diablo como tal. Afortunadamente, todo indica que los fanáticos de esta saga podremos dejar estos temores a un lado.

Por su parte The Verge, sin hacer mucho énfasis en los detalles, dijo que “una cosa quedó clara de inmediato: esto se siente como un verdadero juego de Diablo“. En el mismo sentido, el portal Eurogamer aseguró que “Diablo Immortal entra en la prueba alfa – y parece genial“.

Finalmente, un artículo de Forbes dice que “se siente efectivamente como una cuasi expansión para Diablo 3, desmontado y simplificado en el móvil. Con algunos elementos MMO, algunos para bien, otros posiblemente para mal. Pero estaría mintiendo si dijera que no me estoy divirtiendo en general y el superfan de Diablo en mí ya está sintiendo los toques de peligro de que esto pueda ser algo a lo que me haga adicto cuando esté completamente vivo“.

Historia

El acceso temprano de Diablo Inmortal confirmó que el juego se encuentra en el mismo universo que el título principal. La historia de Diablo Inmortal se desarrolla en algún momento entre Diablo 2 y Diablo 3 (y sí, Deckard Cain sigue vivo aquí.) El arcángel Tyrael destrozó la Worldstone con la esperanza de que limpiara el Santuario del mal. En cambio, los fragmentos rotos de la Worldstone trajeron la oscuridad dondequiera que cayeron en el mundo.

En el juego, juegas como uno de los personajes llamados por el deber a viajar por Santuario para localizar los fragmentos de la Worldstone. La tarea de terminar lo que Tyrael empezó dependerá de ti y de los otros aventureros.

El viaje comienza en Wortham, con seis zonas distintivas disponibles en el edificio de acceso inicial.

Gameplay: ¿Qué tiene de nuevo?

Aunque el juego aún no está disponible para la mayoría de los jugadores, Blizzard proporcionó mucha más información sobre el juego en su publicación de blog. Los artículos de la prensa también dan una buena idea de cómo funciona el juego con sus primeras impresiones.

A partir de estas primeras impresiones, podemos esperar a que ete juego se sienta parte del universo de la saga Diablo. Es decir, en términos de sensación de juego, estética, sonido y temas, pertenece por derecho al mundo de Diablo. Pero en términos de jugabilidad, los que ya lo jugaron escribieron que se siente más como un “MMO-lite” en lugar de un RPG propiamente dicho.

La posibilidad de reunirse con otros jugadores online en el mundo del juego, se impone la idea de que el juego es un MMO móvil. El esquema de control del juego, las habilidades que nos hacen pensar más en esto último. Y el ciclo general del juego también contribuyen a esta sensación.

MMO-Lite

Como un MMO-lite, el juego tiene muchas características básicas de los MMO F2P traducidas bien en el diseño de Diablo. El núcleo del juego de combate rápido y visceral todavía existe, pero con un sistema de juego en vivo con el que la gente que participa en Destiny estará familiarizada. Estos vienen en forma de Rifts y mercados comunitarios.

Los jugadores también podrán disfrutar de lootfest, como en los anteriores juegos de Diablo. Hay un montón de equipamiento y artículos para encontrar y usar. Para construir tu personaje perfecto todavía tendrás que buscar kits completos de equipamiento, como en Diablo 3.

Blizzard promueve el juego como algo divertido para jugar tanto en solitario como en multijugador. El juego incluye zonas en las que docenas de jugadores corren asesinando monstruos, pero también pueden formar equipos de hasta cuatro jugadores. Viajen solos o juntos para encontrar los fragmentos de Worldstone y matar a las bestias malvadas de El Santuario.

Personajes y sistema de progresión

El acceso temprano a Diablo Inmortal ofreció una mirada íntima a las cuatro clases disponibles en el juego. Estas son:

Bárbaro: vencer a los enemigos con fuerza bruta y pura resistencia. Mago: usa tu astucia y magia para vencer a tus enemigos. Monje: aprende artes marciales y místicas para aniquilar las fuerzas de la oscuridad. Cazador de demonios: sé ágil para derribar monstruos desde lejos con tu fiel ballesta.



Estas clases de personajes son familiares para los fanáticos de Diablo. Pero Blizzard cambió la forma en que funcionan en Diablo Inmortal. Por ejemplo, todas las clases tienen dos ataques básicos, un conjunto único de habilidades y una habilidad Ultimate, que usarás para vencer a los enemigos más peligrosos del juego.

También se puede personalizar la composición del juego con los diferentes tipos de habilidades y talentos disponibles para cada clase. Los jugadores podrán experimentar diferentes combinaciones que podrán mezclar y combinar para individualizar sus personajes. Los Talentos de Paragón vuelven de Diablo 3, pero ahora están disponibles en diez caminos diferentes, aumentando aún más las opciones de personalización para los jugadores que ya han alcanzado el límite de nivel.

Diablo Inmortal: fecha de lanzamiento

El juego ha estado disponible para unos pocos desde hace poco. No obstante, la fecha real de lanzamiento del juego Diablo Immortal aún no ha sido revelada por Blizzard.

De hecho, no sabemos aún cuando Blizzard planea lanzar el juego completo al público. Pero esperamos que la distribución del juego se expanda a más países pronto, para que finalmente podamos tener en nuestras manos esta nueva experiencia de Diablo.