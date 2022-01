Aunque jugar juegos móviles para Android no es nuevo, esta vez lo podrás hacer sin tener que instalar software de terceros. Resulta que Google expandirá su plataforma de gaming móvil a Windows 11.

Google traerá a Windows los juegos de Android aprovechando la capa de aplicaciones de Android que forma parte de Windows 11. Sin embargo, la compañía hará haciendo las pruebas iniciales a través de una beta muy limitada. La cual, solo estará disponible para algunos usuarios de Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán.

En diciembre de 2021, Google anunció su intención de llevar los juegos de Android a Windows. Pero la verdad es que desde hace tiempo es posible jugar a juegos de Android en tu PC, no obstante no es un proceso sencillo. Proyectos como Android x86 y Bluestacks son la mejor opción.

Google llevará juegos de Android a Windows

Según informó Ars Technica, Google dice que se podrá “jugar un catálogo de juegos de Google Play en la PC con Windows a través de una aplicación creada por Google”. La compañía continúa diciendo que está “emocionada de anunciar que algunos de los juegos para móviles más populares del mundo estarán disponibles en el lanzamiento, incluyendo Mobile Legends: Bang Bang, Summoners War, State of Survival: The Joker Collaboration y Three Kingdoms Tactics”.

Además, los juegos que utilicen la nube de Google Play Games para almacenar los logros y el progreso podrán sincronizar su progreso en todos tus dispositivos, incluidos la PC, el móvil y Chrome OS. Hay que tener en cuenta que esto no incluye las aplicaciones normales de Google Play Store, y que sólo se trata de juegos.

Google publicó páginas para registrarse en la beta y un sitio para desarrolladores, y ambas tienen algo más de información, aunque la compañía no entra en detalles sobre el funcionamiento de Google Play Games todavía. Todo lo que sabemos hasta ahora es que no se basa en la tecnología existente de Microsoft, Bluestacks u otros, y que tampoco es una plataforma de streaming de juegos. La compañía comunicó una serie de requisitos mínimos que deberás cumplir:

Windows 10 (v2004)

Unidad de estado sólido (SSD)

GPU para juegos

8 núcleos lógicos de CPU

8 GB de RAM

20 GB de espacio de almacenamiento disponible

Cuenta de administrador de Windows

La virtualización del hardware debe estar activada

Dispositivo y configuración de PC compatibles

Disponibilidad

Google dijo que la fecha de lanzamiento oficial variará según las regiones. La compañía comenzará con las versiones beta en Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán, y se expandirá a otras regiones a partir de 2022. Traducido con www.DeepL.com/Translator (versión gratuita)