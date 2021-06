Sorpresas de Windows 11 que no esperábamos

A pesar de que la semana pasada se filtró al público una versión de Windows 11, resultó ser una construcción incompleta. Lo cual dejó mucho espacio para la sorpresa, como la compatibilidad con las aplicaciones de Android, para el momento de la presentación.

Estas sorpresas de Windows 11 se mantuvieron bien escondidas por Microsoft, y definitivamente le añaden una dimensión diferente a este nuevo sistema operativo.

La primera gran señal de que Microsoft preparaba una gran cambio para su siguiente versión de Windows llegó la semana pasada. En ese momento se filtró al público una versión del sistema operativo. Pero esta resultó ser una edición muy temprana e incompleta. Sin embargo, quedó claro que Windows 11 sertía muy diferente, lo que no sabíamos era qué tan distinto llegaría a ser.

Nosotros acá en Digital Too tenemos una PC lista para explorar las nuevas características de Windows 11. Pero probablemente, para el momento cuando Microsoft empiece a liberar las primeras compilaciones de Windows Insider la semana que viene, no todas las nuevas funciones estarán disponibles. Pero hasta que llegue el momento que podamos hacer una prueba profunda, nos quedamos con estas nuevas funcionalidades que vendrán con Windows 11 que nos tomaron por sorpresa conocíamos.

Aplicaciones Android en PC, una de las grandes sorpresas de Windows 11

Este fue uno de los momentos más excitantes de la presentación, es decir ¡aplicaciones Android en tu PC!. Y es que, las aplicaciones de Android han sido una de las ventajas de Chrome OS, que separa a las Chromebooks de la competencia. Que ahora estén integradas a Windows 11 significa que el número de aplicaciones disponibles para PC con Windows aumentará significativamente.

Microsoft no suele desglosar el número de apps, pero en 2018 reveló que habían 35 millones de aplicaciones compatibles con Windows, incluyendo el software heredado. AppBrain cifra el número de aplicaciones para Android en unos 3 millones. Con este anuncio, ambos números se combinarán.

No obstante, durante la presentación no se especificó si llevarán todas las aplicaciones de Android a la PC. Lo cual es importante, ya que las apps se mostraron en la Microsoft Store, no como una versión de la Google Play Store para PC. En la presentación, Microsoft mostró Khan Academy, Kindle Reader, TikTok y otras aplicaciones en una captura de pantalla de ejemplo.

Para llevar las aplicaciones de Android a los PC con Windows, Microsoft está utilizando la tecnología Intel Bridge. La cual, Intel describe como un “post-compilador de tiempo de ejecución que permite que las aplicaciones se ejecuten de forma nativa en dispositivos basados en x86. Incluyendo la ejecución de esas aplicaciones en Windows.”

Todo indica que Windows 11 realizará ese trabajo en la PC, en lugar de la Microsoft Store. Por lo que las PC con Windows 11 deberían ser capaces de instalar directamente APKs de aplicaciones y juegos de Android. Pero todavía no se sabe si la tecnología Bridge de Intel es de algún modo exclusiva de equipos potencias con procesadores Intel.

Integración del chat de Teams en la barra de tareas

Te guste o no, Microsoft insiste en que accedas a tus contactos desde el escritorio de Windows. Empezó con la ya desaparecida aplicación People, luego pasó a Skype Meet Now, también. Ahora se pasa a Teams, poniendo el chat en la barra de tareas de Windows 11.

“Con Windows 11, estamos encantados de introducir el Chat de Microsoft Teams integrado en la barra de tareas”, dijo Microsoft en una entrada del blog de presentación de Windows 11. “Ahora puedes conectarte al instante a través de texto, chat, voz o vídeo con todos tus contactos personales, en cualquier lugar, sin importar la plataforma o el dispositivo en el que se encuentren, a través de Windows, Android o iOS. Si la persona con la que te conectas al otro lado no se ha descargado la aplicación Teams, puedes seguir conectándote con ella a través de un SMS.”

También podrás silenciar al instante desde la barra de tareas, e incluso iniciar una presentación durante una llamada de Teams.

Bienvenidos a los widgets

En este momento, Widgets es una pantalla que se desliza desde el lado izquierdo del escritorio. Una especie de combinación de cómo se ven las Noticias e Intereses en Windows 10, Tu Teléfono y más, con noticias, notificaciones e información personalizada de varios tipos que se muestran en tu PC.

Parece que Microsoft introducirá los Windgets especializados. Incluso hay una característica interesante que Microsoft incluyó en el livestream la cual describe una nueva función de Widgets. la capacidad de dar propinas a los creadores de contenido local. “Nuestra aspiración es crear un canal vibrante tanto para las marcas globales como para los creadores locales, de manera que tanto los consumidores como los creadores puedan beneficiarse“, dijo Microsoft.

Mejoras en la Tienda de Windows

No era un secreto que la Tienda de Windows necesitaba una mejora importante. No sólo debería mejorar sus funcionalidades de fondo, sino que la capacidad de encontrar nuevas aplicaciones no es tan buena como podría ser.

Microsoft planea actualizar la tienda -aunque no dice cuándo- con una nueva interfaz de usuario y una mayor selección. “No sólo te traeremos más aplicaciones que nunca, sino que también haremos que todo el contenido -aplicaciones, juegos, programas, películas- sea más fácil de buscar y descubrir con historias y colecciones curadas“, dice Microsoft.

Microsoft traerá más aplicaciones a la tienda, incluyendo algunas de sus propias aplicaciones que nunca han aparecido hasta ahora, como Microsoft Teams y Visual Studio. También está añadiendo aplicaciones clave de terceros, como Disney+, Adobe Creative Cloud, Zoom y Canva.

Actualizaciones de Windows más rápidas

La actualizaciones de Windows son uno de los aspectos más odiados de Windows. Tando, que no faltan los tutoriales sobre cómo gestionarlas, incluso nosotros hemos publicado alguna. Microsoft promete ayudar a mejorar las actualizaciones de Windows haciéndolas más pequeñas y más rápidas, con lo cual, también menos molestas. Históricamente, Microsoft ha hecho esto al “saber” exactamente qué código tiene su PC y luego entregar exactamente lo que necesita.

DirectStorage y Auto HDR llegan a Windows

Microsoft ha dicho anteriormente que DirectStorage, la columna vertebral de almacenamiento de la Xbox Series X, llegará a las PC, pero no cuándo. Ahora sabemos que llegará como parte de Windows 11.

DirectStorage es una API de Windows que se utilizará para controlar lo que Microsoft llama la arquitectura Xbox Velocity. Es el enfoque de Microsoft para reducir la capacidad de almacenamiento que requiere un juego de Xbox Series X, cargando el juego y sus activos lo más rápido posible. Y ahora estará disponible también en Windows.

Por otro lado, AutoHDR está llegando para los juegos de Windows. “Cuando se habilita en su PC de juegos con capacidad HDR, ¡obtendrá automáticamente impresionantes visuales HDR en más de 1000 juegos DirectX 11 y DirectX 12 adicionales!“. Hannah Fisher, directora de programas de Microsoft, señaló en una reciente publicación del blog en la que explicó la nueva función.

Windows 11 S ya llegó

El sistema operativo simplificado de Microsoft, Windows 10 S, nunca fue muy respetado. El Windows 10X de Microsoft fue originalmente diseñado para ser aún más simple como respuesta directa a las Chromebooks, y un posible reemplazo de Windows 10 S. Pero habiendo cancelado Windows 10X por completo, Microsoft está avanzando con un Windows 11 Home simplificado en modo S.

Probablemente veremos más características del Modo S a medida que Microsoft se acerque al lanzamiento de Windows 11 en octubre. Por ahora, lo que hemos visto nos gusta.

Escritura por voz con puntuación

Microsoft introdujo en silencio el dictado por voz, pero con puntuación aplicada algorítmicamente. El dictado es siempre una de esas cosas que no son tan sencilla, pero si se domina, nos puede ayudar a ahorrar muchísimo tiempo. De hecho, lo puedes probar desde ahora en Windows 10 usando la combinación del teclado WIN+H).