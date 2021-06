Cyberpunk 2077 regresó a la PlayStation Store, luego de más de seis meses de ser retirado de la misma. Sin embargo, el juego ha vuelto con un aviso importante del desarrollador del juego -y del fabricamte de la consola- para quienes poseen una PS4.

#Cyberpunk2077 is now back on the PlayStation Store.

You can play the game on PlayStation 4 Pro and PlayStation 5. Additionally, a free next gen upgrade will be available for all owners of the PS4 version of Cyberpunk 2077 in the second half of 2021. pic.twitter.com/RTkptIHOb4

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 21, 2021