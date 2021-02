Se retrasa próxima actualización de Cyberpunk 2077

CD Projekt anunció que retrasa la próxima actualización de Cyberpunk 2077 hasta marzo. Esto, tras un grave ciberataque que retuvo el código fuente y documentación interna del estudio. La información se dió a conocer a través de un reporte de Bloomberg. En el cual se detalló la gravedad del ataque, el cual dejó a los empleados sin poder acceder a sus estaciones de trabajo durante dos semanas.

Recientemente, el estudio reveló que fue objeto de un ciberataque a principios de este mes. En dicho ataque, piratas informáticos afirmaron que habían accedido al código fuente de Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Gwent y una versión inédita de The Witcher 3, junto con documentos internos confidenciales de la empresa.

Como era de esperarse, CD Projekt se negó a pagar el rescate, tras lo cual, los atacantes procedieron a bloquear los accesos a los servidores de la compañía. En consecuencia, los empleados no han podido conectarse a la red privada virtual de la empresa durante semanas. De la misma manera, las herramientas y sistemas necesarios para su trabajo esén fuera del alcance de los desarrolladores.

También se pidió a algunos empleados que enviaran sus equipos al personal de soporte de CD Projekt para verificar si se había instalado malware durante el ataque.

While we dearly wanted to deliver Patch 1.2 for Cyberpunk 2077 in the timespan we detailed previously, the recent cyber attack on the studio’s IT infrastructure and extensive scope of the update mean this unfortunately will not happen — we’ll need some additional time. 1/3

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 24, 2021