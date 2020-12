No han sido pocas las quejas por los errores y glitches que abundan en las versiones para consolas de Cyberpunk 2077. En consecuencia, Sony sacó el título de su tienda virtual para PlayStation.

Sony retiró Cyberpunk 2077 de la PlayStation Store, “hasta nuevo aviso“. Lo cual es una medida sin precedentes para un título triple A de un gran estudio. Además, los jugadores que compraron el juego también podrán pedir un reembolso.

“SIE [Sony Interactive Entertainment – ed] se esfuerza por asegurar un alto nivel de satisfacción del cliente, por lo que comenzaremos a ofrecer un reembolso completo a todos los jugadores que hayan comprado Cyberpunk 2077 a través de PlayStation Store“, explicó la compañía en su sitio web.

Sony retiró Cyberpunk 2077 de la PlayStation Store

Cyberpunk 2077 es posiblemente el videojuego más esperado del año. Por nuestra parte no paramos de contar los días para su llegada desde su anuncio original hace ocho años. Sin embargo, y a pesar de haberlo retrasado unos meses más, su lanzamiento no estuvo libre de bugs en todas sus versiones. Desafortunadamente, las ultimas versiones del juego también registraron una gran reducción en su rendimiento. Y según CD Projekt Red, los parches para corregirlo no estarán sino hasta febrero de 2021, como muy temprano.

“Una vez que hayamos confirmado que compraste Cyberpunk 2077 a través de PlayStation Store, comenzaremos a procesar tu reembolso“, explicó Sony. Añadiendo que la realización del reembolso podría variar en función de tu método de pago y de la institución financiera.

La política de reembolso de Sony establece que no se pueden hacer reembolsos por contenido ya descargado o transmitido, “a menos que el contenido sea defectuoso”. En otras palabras, ciertamente significa que la compañía japonesa piensa que Cyberpunk 2077 presenta errores en sus consolas.

¿Cómo que el rendimiento del juego en tu consola? ¿Exigirías un reembolso? Danos tu opinión en nuestra encuesta de Twitter.