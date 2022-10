Google Nest Wifi Pro: Así es el nuevo router de la compañía

A pocas horas para la presentación del Pixel 7 y el Pixel Watch, en un evento en vivo, Google no ha querido reservarse algo más para esta cita. Por el contrario la compañía ha optado por adelantar algunas novedades del hogar, a través de su cuenta de Twitter. Entre ellas, el potente router Google Nest Wifi Pro. Este destaca por su nuevo diseño brillante, velocidades WiFi 6E más rápidas y una configuración simple.

Aunque similar estéticamente a su antecesor, este nuevo modelo del Google Nest Wifi Pro luce un material de alto brillo inspirado en la cerámica un acabado mate más suave. Viene en cuatro colores inspirados en tonos tierra, “Snow”, “Linen”, “Fog” y “Lemongrass”, para combinar con la mayoría de los hogares. Una vez aprobado el aspecto estéticos, el resto es pura velocidad.

Hello!🚪 In this thread, we’ll announce some new products and updates that will make your connected home even more helpful.

