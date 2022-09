En s√≥lo 15 d√≠as, los expertos de Kaspersky identificaron cerca de 9,000 p√°ginas de phishing con ofertas falsas del nuevo dispositivo dise√Īadas para vaciar las cuentas bancarias de las v√≠ctimas y robar sus cuentas de Apple ID.

Kaspersky report√≥ incremento de amenazas ante el lanzamiento del iPhone 14. Cada a√Īo, con el lanzamiento de los nuevos iPhone, el n√ļmero de p√°ginas de phishing tambi√©n crece exponencialmente. Por ejemplo, el 25 de agosto, los expertos de Kaspersky detectaron un total de 1.023 p√°ginas de phishing relacionadas con el iPhone. Ello que supone casi el doble de la media de detecci√≥n de este tipo de sitios maliciosos por d√≠a durante el mismo periodo.

Kaspersky reportó incremento de amenazas que utilizan el lanzamiento del iPhone 14

Tradicionalmente, con el anuncio de los nuevos iPhone, los ciberdelincuentes crean páginas de tiendas falsas en las que se ofrece la posibilidad de comprar el nuevo dispositivo de Apple con un descuento, o incluso de comprarlo antes del lanzamiento oficial. Los atacantes suelen utilizar afotos de modelos de teléfonos más antiguos para atraer la atención de los usuarios más impacientes.

Después de que la víctima introduzca los datos de su tarjeta bancaria para pagar la compra, los fondos se cargarán en su tarjeta. Pero el usuario nunca recibirá el pedido.

M√°s all√° del nuevo iPhone

La atenci√≥n de los ciberdelincuentes a la popularidad de los iPhone no se limita al lanzamiento de nuevos modelos. A veces los delincuentes pueden conseguir mucho m√°s, no s√≥lo enga√Īando a la v√≠ctima para que pague un pedido en una p√°gina web falsa, sino accediendo a su ID de Apple. El ID de Apple es una cuenta que se utiliza para acceder a los servicios de Apple como la App Store, Apple Music, iCloud, iMessage, FaceTime, etc. Imitando una p√°gina est√°ndar de inicio de sesi√≥n del ID de Apple, los atacantes enga√Īan a las v√≠ctimas para que introduzcan su nombre de usuario y contrase√Īa en la p√°gina de phishing.

Al hacerlo, los atacantes obtienen acceso a todas las direcciones de correo electr√≥nico y contrase√Īas de inicio de sesi√≥n de sus v√≠ctimas. Como a sus contactos e informaci√≥n de pago. Los ciberdelincuentes tambi√©n pueden acceder al iCloud de la v√≠ctima, donde se almacenan sus fotos personales, documentos escaneados, etc. Estas fotos pueden ser utilizadas posteriormente por los atacantes para el robo de identidad o incluso el chantaje.

Esta misma t√©cnica fue utilizada previo a los lanzamientos de la consola PlayStation 5 y las pel√≠culas de superh√©roes como Black Widow y Spider-Man: No Way Home. Los delincuentes siempre buscan temas de alto inter√©s para enga√Īar al mayor n√ļmero de v√≠ctimas posible. De hecho, tambi√©n siguen las √ļltimas tendencias, pero con el objetivo de camuflar sus ataques.