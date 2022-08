Sony crea división móvil de PlayStation Studios

Al mismo tiempo que Sony anunci贸 la adquisici贸n de Savage Game Studios, la compa帽铆a revel贸 que redoblar谩 sus esfuerzos en el desarrollo de juegos para dispositivos m贸viles. As铆 nace la divisi贸n m贸vil de PlayStation Studios.

PlayStation Studios de Sony tiene ahora una nueva divisi贸n que desarrollar谩, y adaptar谩 sus juegos para dispositivos m贸viles. Este nuevo equipo funcionar谩 de forma independiente al desarrollo de consolas de PlayStation. As铆 lo anunci贸as la compa帽ia japonesa en un comunicado publicado en el blog oficial de PlayStation, donde al mismo tiempo confirmaron la adquisici贸n de Savage game Studios.

El nuevo equipo de la divisi贸n m贸vil de PlayStation Studios se centrar谩 en la creaci贸n de “experiencias m贸viles innovadoras basadas en t铆tulos de PlayStation“, seg煤n un post del blog de PlayStation. Savage Game Studios es uno de los primeros estudios en unirse a esta nueva divisi贸n. Al mismo tiempo, la compa帽铆a adelant贸 que los desarrolladores de Savage “Ya est谩n trabajando en un nuevo juego m贸vil de acci贸n AAA no anunciado con servicio en vivo.”

Sony crea divisi贸n m贸vil de PlayStation Studios

“Hoy anunciamos que hemos celebrado un acuerdo definitivo para adquirir Savage Game Studios, un equipo de gente sumamente creativa y talentosa con muchos a帽os de experiencia que ha creado algunos de los juegos m贸viles m谩s populares que disfrutan jugadores de todo el mundo.” escribi贸 en el blog Hermen Hulst, jefe de PlayStation Studios. “Se fund贸 hace algunos a帽os con el objetivo de explorar intr茅pidamente nuevas e interesantes ideas. Compartimos su incansable ambici贸n por innovar, junto con un impulso continuo para expandir nuestro p煤blico y llevar a PlayStation a m谩s personas que nunca, lo que los convierte en la opci贸n perfecta para unirse a PlayStation Studios“.

Hulst a帽adi贸 que los jugadores no deber铆an preocuparse de que esta nueva adquisici贸n y la divisi贸n de m贸viles vayan a restar importancia a los esfuerzos de la compa帽铆a por llevar los juegos a la comunidad de consolas PlayStation. Afirma que, de la misma manera que el avance de la compa帽铆a en el espacio del PC ha sido un factor de adici贸n a la comunidad general de PlayStation, su producci贸n de juegos para m贸viles har谩 lo mismo.

“Nuestros esfuerzos en el 谩mbito de los juegos para m贸viles ser谩n igualmente aditivos, ya que proporcionar谩n m谩s formas para que m谩s personas se involucren con nuestro contenido”, escribe Hulst.

Savage Game Studios -que a煤n no ha lanzado ning煤n juego- fue fundado en 2020 por los veteranos desarrolladores Michail Katkoff, Nadjim Adjir y Michael McManus. En conjunto, los fundadores de Savage tienen d茅cadas de experiencia trabajando para estudios como Insomniac Games (Spider-Man), Wargaming (World of Tank), Supercell (Clash of Clans), Zynga (Farmville) y Rovio (Angry Birds).

脡poca de adquisiciones

La adquisici贸n de Savage Game Studios por parte de PlayStation es la 煤ltima de una serie de adquisiciones que se han producido en la industria en 2022. Comenz贸 con Take-Two Interactive, la empresa matriz detr谩s de la serie Grand Theft Auto, anunciando en enero que adquir铆a el gigante de los m贸viles Zynga por casi 13.000 millones de d贸lares. Luego, una semana despu茅s, Microsoft anunci贸 que adquir铆a Activision Blizzard, la empresa detr谩s de Overwatch y Call of Duty, por la friolera de 68.700 millones de d贸lares. Dos semanas despu茅s, Sony revel贸 que compraba Bungie paor 3.600 millones de d贸lares.