Spotify añade botones separados para Play y reproducción aleatoria, dando a los usuarios botones separados para cada función de reproducción en sus vistas de álbumes y listas de reproducción.

Anteriormente, y con cierta incomodidad, los usuarios de Spotify sólo veían un botón destacado que era para la función de reproducción aleatoria. Este diseño cambió el pasado mes de noviembre para la vista de álbumes de Spotify, la cual obtuvo un único botón de reproducción por petición de nada menos que Adele.

En una entrada del blog, Spotify dijo que los nuevos botones separados de Play y de reproducción aleatoria se desplegarán en todo el mundo en las próximas semanas en iOS y Android para sus usuarios Premium.

Los usuarios de Spotify llevan mucho tiempo pudiendo cambiar entre el modo de reproducción estándar y el aleatorio. Pero en los últimos años, Spotify había ido dando al botón de reproducción aleatoria un lugar cada vez más prominente.

En febrero de 2020, el botón de reproducción aleatoria se había convertido en el botón predeterminado de las aplicaciones móviles de Spotify. Lo que significaba que los usuarios de Spotify tenían que rebuscar un poco si querían escuchar los álbumes y las listas de reproducción en el orden que sus creadores habían previsto.

Para noviembre de año pasado, el botón de Play recibió una actualización. Obviamente, después de que Adele pidiera que se restableciera para su último álbum, 30. En ese momento, Spotify le hizo un favor a la cantante. Sustituyó el botón de reproducción aleatoria por el de Play para todos los álbumes en el servicio de streaming.. Aunque quedó igual para las listas de reproducción.

Adele alabó este cambio en un tuit, diciendo que era la única petición que había hecho al servicio de streaming.

This was the only request I had in our ever changing industry! We don’t create albums with so much care and thought into our track listing for no reason. Our art tells a story and our stories should be listened to as we intended. Thank you Spotify for listening 🍷♥️ https://t.co/XWlykhqxAy

— Adele (@Adele) November 21, 2021