Ya es posible jugar Fortnite en tu iPhone

Gracias a Nvidia GeForce Now los fanáticos de Fortnite poseedores de un iPhone podrán volver a jugar el mítico battle royale en sus dispositivos móviles iOS.

Para jugar Fortnite en tu iPhone, a pesar de las restricciones que Apple mantien a Epic Games, no tienes que utilizar ningún hack publicado en algún blog misterioso de Internet. Desde ya, gracias a la plataforma GeForce Now de Nvidia, podrás jugar el juego prohibido de Epic en tu dispositivo móvil Apple.

En enero de este año, Nvidia anunció el inicio de una prueba en beta desarrollada para testear una nueva versión con control táctil. Sin embargo, no todo el mundo tenia acceso al juego. Para conseguirlo, primero debían registrarse. Luego de ello, pasaban a una lista de espera, y si tenían suerte, los participantes eran elegidos en función de la disponibilidad regional y del dispositivo.

Jugar Fortnite en tu iPhone ya es posible

En este sentido, Microsoft anunció a principios de mayo la incorporación Fortnite a su plataforma Xbox Cloud Gaming. Tras lo cual, Nividia decidió abrir la mencionada beta cerrada para probar los controles táctiles a todos los poseedores de una cuenta en la plataforma de GeForce Now. Para jugar no será necesario tener una suscripción paga. Eso sí, debes tener en cuenta que las cuentas gratuitas estarán limitadas a sesiones de una hora, un rendimiento reducido y mayores tiempos de espera.

Como dijimos, Fortnite formó parte anteriormente de un programa de pruebas beta cerrado que comenzó en enero. Ahora, aquellas personas que participaron en la primera beta pueden canjear una oferta de tres días de membresía paga a GeForce Now, lo cual normalmente cuesta 9,99 dólares al mes. Según Nvidia, los miembros con cuentas pagas obtienen un mayor rendimiento, acceso a servidores premium y una duración ampliada de las sesiones de seis horas, para una experiencia de juego mejorada.

Cómo jugar Fortnite en tu iPhone

Para empezar a jugar a Fortnite en tu iPhone, debes seguir los siguientes pasos:

Inicia sesión (o regístrate) en una cuenta de Nvidia GeForce Now, en play.geforcenow.com

Elige Fortnite en la bibliioteca de juegos

Inicia la trnsmisión del juego.

Nvidia afirma que Fortnite en GeForce Now recibirá actualizaciones periódicas y parches del juego a medida que lleguen nuevas temporadas o un nuevo modo. Por ejemplo, cuando llegó la reciente actualización Zero Build, los miembros de GeForce Now pudieron jugar de inmediato, dijo Nvidia.