Fortnite regresa a iOS -con ayuda de Nvidia

El lanzamiento de la plataforma de streaming de videojuegos GeForce Now de Nvidia abri贸 la posibilidad para volver a jugar Fortnite en los sistemas de Apple.

Fortnite regresa a iOS, como parte de una prueba en beta desarrollada para testear una nueva versi贸n con control t谩ctil del juego prohibido de Epic.

Mientras Apple y Epic se preparan para la segunda fase de su pelea por la App Store, los usuarios de iPhone pueden dejar de mirar con envidia como sus amigos con dispositivos Android juegan a Fortnite. Ya los suscriptores de Nvidia GeForce Now pueden registrarse a una beta cerrada de la nueva versi贸n de control t谩ctil de Fortnite en su iPhone.

GeForce Now es un servicio de streaming de videojuegos con m谩s de 1.000 juegos compatibles.

Fortnite regresa a iOS, pero no para todo el mundo

Vale la pena aclarar que no todo el mundo tendr谩 acceso. Nvidia dice que puedes registrarte para tener la oportunidad de jugar a una beta cerrada limitada. La idea es probar la nueva experiencia de streaming en dispositivos m贸viles iOS Safari y Android. No es necesario tener una suscripci贸n de pago a GeForce Now para inscribirse en la lista de espera. Los participantes ser谩n elegidos en funci贸n de la disponibilidad regional y del dispositivo.

El objetivo de las pruebas parece estar relacionado con la adici贸n de soporte para controles t谩ctiles al sistema. Hasta ahora solo admite jugar utilizando controles Bluetooth en dispositivos iOS y macOS. Mientras que, los usuarios de Android que antes jugaban a Fortnite con teclado o rat贸n no podr谩n volver a la versi贸n no t谩ctil del juego.

Nvidia no indica cu谩nto durar谩 esta prueba. La compa帽铆a s铆 revel贸 que est谩 trabajando junto a Epic Games para desarrollar una experiencia que todos los jugadores de Fortnite y los miembros de GeForce Now puedan disfrutar. En este sentido, tampoco significa que Fortnite vaya a estar disponible p煤blicamente una vez cerrado el periodo de la beta. En cambio, se evaluar谩n los resultados de las pruebas y se har谩n nuevos anuncios m谩s adelante.