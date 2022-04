Elon Musk compra Twitter tras llegar a un acuerdo de 44.000 millones de dólares. Esta decisión refleja un cambio de opinión en la directiva de la compañía. Antes del 25 de abril, muchos miembros dela junta directiva se opusieron inicialmente a la propuesta de adquisición de Musk. Sin embargo, en la tarde del mencionado día, la posición de los ejecutivos dió un giro de 180º, en favor del hombre más rico del planeta.

Esta adquisición, supondría una de las mayores adquisiciones de la historia en la industria de la tecnología. Lo cual, indudablemente tendrá repercusiones en un futuro próximo. En este sentido, cabe la posibilidad de un cambio en los hábitos en la forma en que miles de millones de personas utilizan las redes sociales. Musk, también CEO de y SpaceX, asseguró que se comprometerá a traer un enfoque más compriometido con lo que el considera una mayor libertad de expresión a Twitter. De hecho, esto último es algo que la red social ha luchado por combinar con un contenido más amigable para los anunciantes.

Inicialmente, se esperaba que Twitter, cuya sede está San Francisco rechazara la oferta. Recordemos que Elon Musk hizo pública su intención de adquirir la red social el 14 de abril, sin que que quedara claro cómo la pagaría.

Tras este anuncio, Twitter tomó una postura defensiva para hacer más difícil que Elon Musk se hiciera con una participación mayor al 15% en la compañía. Ya Elon, una semana antes, había adquirido 9% de las acciones de la red social. Pero la empresa, finalmente cambió su postura después de que Musk detalló cuál era su plan para financiar la adquisición. Hace unos días, reveló que tenía 46.500 millones de dólares de financiación, tras lo cual, las acciones de Twitter subieron con fuerza y los ejecutivos de red social flexibilizaron sus posiciones para abrirse a las negociaciones.

No obstante, este acuerdo ha polarizado a los empleados de Twitter, a los usuarios y a los reguladores. Cada uno teniendo posiciones diferentes en relación con el poder que ejercen los gigantes tecnológicos a la hora de determinar los límites de un discurso aceptable en Internet y la forma en que esas empresas hacen cumplir sus normas.

El Wall Street Journal informó que “las partes involucradas trabajaron durante toda la noche para llegar a un acuerdo en el que Musk planea convertir Twitter en una empresa privada. El lunes, The Wall Street Journal informó de que Twitter y Musk habían llegado a un acuerdo sobre el valor de Twitter”. En este sentido, Bret Taylor, presidente independiente del consejo de administración de Twitter, confirmó que la Junta Directiva de Twitter había llegado a un acuerdo con Elon Musk.

Twitter has a purpose and relevance that impacts the entire world. Deeply proud of our teams and inspired by the work that has never been more important. https://t.co/5iNTtJoEHf

— Parag Agrawal (@paraga) April 25, 2022