Elon Musk formará parte de la directiva de Twitter tras haber adquirido un porcentaje importante de acciones en la empresa. Precisamente, el anuncio confirmó que Musk pasará a ser miembrola dirección de Twitter justo un día después de que se hizo público que había comprado poco más del 9% de las acciones de la red social.

En este sentido, el consejero delegado y miembro del consejo de administración de Twitter, Parag Agrawal, dijo que el consejo drectivo de la compañía estuvo en conversaciones con Musk “en las últimas semanas”.

He’s both a passionate believer and intense critic of the service which is exactly what we need on @Twitter, and in the boardroom, to make us stronger in the long-term. Welcome Elon!

— Parag Agrawal (@paraga) April 5, 2022