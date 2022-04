Esta semana sido bastante activa para Elon Musk, quien no deja de ser noticia. Esta vez, por haber presentado una oferta para comprar la mayoría accionaria de Twitter.

Elon Musk ofrece comprar Twitter al hacer una oferta formal de adquisición por la compañía, a razón de 54,2 dólares por acción. De concretarse, lo convertiría en el principal accionista de la empresa y le daria una valoración a la misma de 43 mil millones de dólares.

Musk dijo que esta era su “mejor y última oferta”. La cual es por el 54 por ciento del valor del día anterior antes de comenzar a invertir en la compañía a finales de enero, según se indicó en una presentación de la Comisión de Valores y Bolsa. Esto valoraría a Twitter en unos 43.000 millones de dólares.

Esta oferta ha llegado luego de que Musk adquiriera casi el 10% de las acciones en Twitter. Esto se tradujo en 2 mil 800 millones de dóares. Al respecto de esa compra, el CEO de la red social, Parag Agrawal, se mostró emocionado por trabajar con el también presidente de Tesla, ya que este último tenía derecho a participar en la Junta Directiva de la compañía. Sin embargo, a los pocos días el mismo Agrawal publicó un comunicado en el que reveló la decisión de Musk de no unirse como ejecutivo de la plataforma.

Elon Musk quiere comprar Twitter y hacer cambios profundos en la plaforma

En ese momento no se dijo nada sobre las razones por las que Elon Musk no pasó a formar parte del equipo directivo de Twitter. Pero en el marco de la oferta de adquisición, Musk admitió que: “”Sin embargo, desde que realicé mi inversión ahora me doy cuenta de que la empresa no prosperará ni servirá a este imperativo social en su forma actual“, escribió. “Twitter necesita transformarse como empresa privada“.

En este sentido, en la presentación de la oferta, Elon Musk admitió su intención de sacar a Twitter de la bolsa. “No tengo confianza en la gestión“, dijo Musk. Al mismo tiempo, reiteró su percepción de Twitter como una platforma para potenciar la libertad de expresión. Además, aparentemente el multimillonario tiene intenciones de hacer algo más que añadir un botón dpara editar los tuits, ya que también confesó que no podría hacer los cambios que quería en el mercado público.

Esta es una noticia en pleno desarrollo. Seguiremos informando.