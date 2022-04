Elon Musk decidió no unirse a la junta directiva de Twitter

Finalmente, Elon Musk no será parte de la Junta Directiva de Twitter. Así lo confirmó el Parag Agrawal, CEO de la compañía en un comunicado interno dirigido a los empleados de la red social, el cual hizo publico a través de la misma.

Hace poco más de una semana, Elon Musk se hizo una participación de más del 9% en Twitter por unos 2.900 millones de dólares. Lo cual lo convierte en el mayor accionista individual de la compañía. Razón por la cual hablamos de la posibilidad de que Musk se uniera a la mesa de directores.Es más, en una declaración de valores del 5 de abril, Twitter en efecto dijjo que Musk sería nombrado miembro del consejo de administración “tan pronto como sea posible”.

En este sentido, hasta hubo un intercambio de tuits entre el empresario y el máximo jefe de la empresa nos dieron la idea de que la red social tendría un nuevo miembro en su equipo de jefes administrativos. No obstante, justo antes de su nombramiento al consejo de administración, Musk informó que no se incorporaría al mismo.

Como dijimos, la decisión de Musk fue informada por el propio CEO de Twitter. Es más, Agrawal compartió un tuit donde afirmó que Musk “ya no se uniría al consejo”.

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk

— Parag Agrawal (@paraga) April 11, 2022