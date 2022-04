PlayStation Plus llegará en junio con más de 700 juegos

Finalmente Sony dio su respuesta al Game Pass de Xbox. Se trata del nuevo servicio PlayStation Plus, el cual estará disponible a partir de junio, en tres niveles.

Aunque no tan rápido como los fanáticos de la plataforma hubieran querido, por fin PlayStation develó oficialmente la nueva generación de PlayStation Plus. Este relanzamiento del servicio de suscripción para PlayStation se combinaron las bondades de PS Plus y PlayStation Now. De hecho, el nivel más alto ofrecerá características similares a las que ya ofrece Xbox Game Pass. El servicio estará disponible a partir del mes de junio, y se ofrecerá en tres niveles distintos.

Essential.

Extra.

Premium.

PlayStation Plus, oferta interesante pero un poco confusa

El nuevo servicio PlayStation Plus, en su nivel más alto dará acceso a una biblioteca de más de 700 juegos, lo cual es muy atractivo. Sin embargo, los cambios que se harán no dejan de ser un poco confusos. Por ejemplo, la suscripción estándar de PS Plus pasará a llamarse PlayStation Plus Essential. Y a pesar del nuevo nombre, ofrecerá lo mismo: costará 60 dólares al año y tendrá las mismas ventajas. Es decir, juegos gratuitos cada mes, almacenamiento en la nube, multijugador en línea y descuentos frecuentes.

Por otro lado, el siguiente nivel de suscrpción será el PlayStation Plus Extra. Este costará 15 dólares al mes, o 100 dólares al año, y dará acceso hasta 400 juegos de PS4 y PS5. Sony lo describe de forma un poco genérica, pero los suscriptores podrán descargar los juegos de la biblioteca a su consola para jugar. Incluirá tanto juegos propios de PlayStation, así como de otros desarrolladores. Cabe destacar que, el número de juegos de este nivel, parece una combinación de PlayStation Plus y PlayStation Now. Lo que significa que los actuales suscriptores de PlayStation Now se convertirán en suscriptores de PS Plus Extra en el momento del lanzamiento en junio.

Y finalmente, el nivel más caro de todos, PlayStation Plus Premium, contará con “hasta 340 juegos adicionales” en comparación al nivel previo. PlayStation Plus Premium costará 18 dólares al mes o 120 dólares al año. Los juegos adicionales del nivel Premium hacen énfasis en la biblioteca original de PlayStation. De hecho, contará con juegos originales de PlayStation, PS2, PS3 y PSP. No obstante, los juegos de PS3 estarán bloqueados en la nube, pero al menos los otros clásicos retrocompatibles podrán descargarse.

El nivel Premium incluye un par de ventajas más, como pruebas de juegos por tiempo limitado y streaming en la nube para jugar em PC.

Los tres niveles de suscripción estarán disponibles en PS5 y PS4, aunque los usuarios de PS5 tendrán acceso a más juegos.

Títulos confirmados

PlayStation ha confirmado un puñado de juegos de PS5 y PS4 que estarán disponibles para los suscriptores Extra y Premium en el lanzamiento:

Death Stranding

God of War

Marvel’s Spider-Man

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Mortal Kombat 11

Returnal (exclusivo de PS5)

Precio y disponibilidad

PlayStation Plus Extra y Premium estarán disponibles primero en Asia. Pero parece que los usuarios de Estados Unidos y Europa podrán suscribirse también en junio. Si vives en una región en la que el streaming en la nube no es compatible con PlayStation, podrás suscribirte a PlayStation Plus Deluxe por un precio más bajo.

A continuación se detallan los precios para Estados Unidos y Europa.

PlayStation Plus Essential

Estados Unidos 10 $/mes 15 $/trimestre 60 $/año

Europa 9 €/mes 25 €/trimestre 60 €/año



PlayStation Plus Extra

Estados Unidos 15 $/mes 40 $/trimestre 100 $/año

Europa 14 €/mes 40 €/trimestre 100 €/año



PlayStation Plus Premium