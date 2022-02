Rockstar confirmó desarrollo de GTA 6 y el tráiler oficial podría llegar este año. Ya hemos hablado del posible anuncio de la siguiente entrega de la franquicia, sin embargo, esta vez ha sido el propio estudio desarrollador quien confirmó que la siguiente entrada de la mítica saga sen encuentra desarrollo. Además, una publicación en GTA Forums de uno de los analistas más acertados del videojuego indican que este año podríamos tener el primer tráiler oficial del título.

Many of you have been asking about a new entry in the Grand Theft Auto series.

With every new project, our goal is always to significantly move beyond what we've previously delivered. We're pleased to confirm that active development for the next entry in the series is underway.

— Rockstar Games (@RockstarGames) February 4, 2022