Cyberpunk 2077 dió vuelta a su reputación y hoy están teniendo un buen día debido a que ahora tiene una valoración de los usuarios “Muy positiva” y es uno de los juegos más vendidos en Steam..

El juego ha mantenido una calificación de usuario “mayormente positiva” en Steam durante los dos últimos meses. A ello se suma una reciente promoción con un 50% de descuento del precio original de lanzamiento. Esto provocó que el juego de ciencia ficción saltara al segundo puesto de la lista de juegos más vendidos de Steam. En consecuencia, las valoraciones de Cyberpunk 2077 mejoraron.

La trayectoria de Cyberpunk 2077 no ha sido nada fácil. Pasó de ser uno de los títulos más esperados de la historia a convertirse en un desastre de lanzamiento cuando se descubrió que el juego estaba lleno de bugs y problemas de rendimiento. Los problemas fueron especialmente pronunciados en las consolas base PS4 y Xbox One, lo que llevó a Sony a retirar temporalmente el juego de la PlayStation Store y a Microsoft a ofrecer reembolsos.

Los jugadores de PC parecían haberse salvado de muchos de los problemas que plagaron a las versiones de consola. No obstante, el cambio de “mayoritariamente positivo” a “muy positivo” demuestra que la gente sigue jugando y disfrutando de Cyberpunk 2077. Y no solo eso, también está dispuesta a compartir sus experiencias positivas en Steam.

Last days #Cyberpunk2077 received a flood of very positive reviews on Steam from the new players 🥺

You can’t imagine what it means to me 🥺 pic.twitter.com/bz3xElKixT

— Paweł Sasko (@PaweSasko) November 25, 2021