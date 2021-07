El Mobile World Congress es el evento más importante del calendario en lo referente a las tecnología móviles. La feria, que este año no fue ni la sombra de otros tiempos, hoy llega a su último día tras una semana de anuncios y noticias interesantes.

El MWC 2021 llega a su fin, pero no sin dejarnos un buen número de noticias y anuncios relacionados a la movilidad. A pesar de que no tuvo la magnitud de sus ediciones anteriores, este evento organizado en la ciudad de Barcelona sigue siendo considerado el más important de su tipo. Algo que, este año, tiene un significado más profundo ya que con la IFA suspendida, el MWC será la mayor feria de tecnología de lo que resta de 2021.

Ya de por sí el hecho de haberse organizado el Mobile World Congress este año es una gran noticia. El evento se celebró desde el 28 de junio al 1 de julio, lejos de su ventana habitual entre finales de febrero y principios de marzo. Y es que el año pasado el MWC fue el primer gan evento en cancelarse como consecuencia de la pandemia. Pero este año, regresó, mucho más pequeño de lo normal, y de forma híbrida, es decir, como un evento virtual, pero también uno con público presencial.

MWC 2021: anuncios, lanzamientos y premios

Aunque mucho más pequeño, y dadas las circunstancias, para esta edición del MWC se esperaban muy pocos lanzamientos. Considerando las réplicas a la confirmación de suorganización, nuestras expectativas no eran precisamente muy altas. Dicho esto, sí hubo aspectos destacados, incluyendo una primera mirada al nuevo One UI Watch de Samsung, el software que debutará en el Galaxy Watch 4. Eso, además de un nuevo portafolio de tabletas de Lenovo, una conferencia de Elon Musk, la evolución del chip móvil más poderoso de Samsung y .

A continuación, en Digital Too, hemos recopilado todo lo que debes saber del MWC 2021. Incluyendo anuncios, lanzamientos y muchos más sobre el Mobile World Congress de este año.

¿Qué está pasando en el MWC 2021 con Samsung?

En los últimos años Samsung se ha convertido en uno de los participantes más importantes del Mobile World Congress. Es allí donde dió a conocer sus teléfonos tope de gama en los últimos años. Sin embargo, para la edición de este año no tuvo presencia física en el MWC 2021, pero aprovechó el evento para revelar su nuevo software para smartwatches.

La compañía reveló que los futuros Galaxy Watch ejecutarán One UI Watch. Esta es una interfaz que estará por encima de la nueva versión de Wear OS que Samsung desarrolló conjuntamente con Google.

Esto significa que los smartwatches Galaxy tendrán acceso a las aplicaciones de Wear OS a través de la Play Store. Incluyendo las propias aplicaciones de Google.

Según la compañía, esta actualización hará que las aplicaciones se inicien hasta un 30% más rápido y con mayor fluidez. Además mejorarán las lecturas de los sensores para los servicios de salud y fitness, y optimizará el consumo de batería al medir el ritmo cardíaco, entre otras cosas.

Adicionalmente, Samsung reveló que su próximo Galaxy Watch se presentará “este verano”, es decir, entre julio y agosto.

Elon Musk habló de Starlink

En su papel de jefe de ingeniería de Starlink, Elon Musk subió al escenario virtual del Mobile World Congress 2021, para hablar de su empresa de Internet por satélite. Musk confirmó que el servicio de banda ancha de alta velocidad satelital ya cuenta con unos 10 mil suscriptores, y que estará disponible en todo el mundo desde agosto. Así pues, espera servir a más de 500.000 clientes, dijo Musk durante su intervención en el evento.

Lenovo vino con la manos llenas de tablets

Lenovo fue otra de las empresas que también se comprometió con el MWC 2021. De hecho, fue una de las empresas que presentó más productos en el evento.

Por ejemplo, entre los nuevos productos de la empresa se encuentran la Lenovo Yoga Tab 13, la Yoga Tab 11, la Tab M7, la Tab M8 y la Tab P11 Plus. Estas tres últimas son tabletas Android de gama de entrada. Mientras que las dos primeras son dispositivos más centrados en la computación.

Por otro lado, la compañía también presentó el Lenovo Smart Clock 2, una pantalla de cuatro pulgadas 2 con forma de pirámide. Se parece mjcho al modelo anterior, pero viene con una base más alta debajo de la pantalla. Esto último debido a que ahora los parlantes están al frente del dispositivo. Del mismo modo, esta segunda generación de su pantalla inteligente con el Asistente de Google integrado, viene con una almohadilla de carga inalámbrica que te permite cargar tus dispositivos compatibles y funciona como luz nocturna.

Qualcomm develó la evolución de su procesador Snapdragon 888+

Qualcomm aprovechó el Mobile World congress para presentar su procesador móvil Snapdragon 888+, el sucesor del ya potente Snapdragon 888. Este nuevo procesador, asegura la compañía, llevará el procesamiento móvil a un nivel completamente nuevo. El nuevo miembro de la familia Snapdragon, vendrá con una avanzada capacidad de cálculo.

El 888+ de Qualcomm alcanza una velocidad de hasta 3,0 GHz por cortesía del Kryo 680, y es capaz de ejecutar 32 TOPS (trillones de operaciones por segundo).

Grandes anuncios de TCL

La presencia de TCL en el MWC 21 estuvo llena de novedades, tanto así que la compañía china inició sus anuncios varios días antes de que comenzara oficialmente el congreso.

Hablando de sus anuncios, el que más nos llamó la atención fue el de las gafas inteligentes NXTWEAR G. Estas se pueden conectar al teléfono para visualizar vídeos en ellas, como si estuvieras viéndolos en una pantalla de 140 pulgadas, gracias a un par de paneles Micro OLED de Sony con resolución Full HD, que se combinan se combinan para obtener una imagen 4K.

Pero no te confundas, cuando decimos “conectar al teléfono”, nos referimos a físicamente conectarlos a tu dispositivo móvil. Esto debido a que no tienen batería. Sin embargo esto garantiza que sean ligeras y compactas. Su venta al público empezará a finales de este año por unos US 715 dólares.

Teléfonos Alcatel no han desaparecido

Por otro lado, la compañía también ha presentado el teléfono de gama de entrada Alcatel 1, con Android 11. Este dispositivo tendrá un precio de unos 70 dólares, y saldrá a la venta en Europa en agosto. Tiene una pantalla de 5 pulgadas, así que también es compacto. Pero eso es todo lo que sabemos del aparato ya que la compañía no dio más detalles sobre su funcionamiento y especificaciones.

En la misma línea de lanzamientos en el marco del Mobile World Congress, también llegó el TCL MoveTime Family Watch 2. Como su nombre lo indica este es un reloj inteligente, con la particularidad de estar diseñado con los niños en mente. Este smartwatch incluye 4G y la posibilidad de hacer videollamadas directamente desde la muñeca.

Y por último, TCL lambién anzó además un hub 5G para exteriores (para llevar el 5G a tu casa). La compañía realizó un demostración en vivodedsu nueva función de colaboración multipantalla, que permite conectar un TCL 20 Pro 5G a otro dispositivo (como un PC con Windows 10) e interactuar con él en su monitor.