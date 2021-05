Google y Samsung trabajarán juntas en el desarrollo de Wear, para así crear una base para la creación de Smartwatches capaces de competir con el Apple Watch. Con este anuncio, revelado en la Google I/O 2021, se confrmó que a partir de ahora Wear OS, Tizen y FitBit serán parte de una plataforma unificada.

Adicionalmente, Google hizo hincapié en los beneficios del esfuerzo conjunto. Como por ejemplo, mejoras significativas en la duración de la batería, tiempos de carga de las aplicaciones un 30% más rápidos y animaciones más fluidas. También se quiere ayudar a los desarrolladores con la creación de un sistema operativo central para relojes inteligentes en la plataforma Android. Lo cual, espera Google que, se puede traducir en una biblioteca más grande de aplicaciones y caras de reloj que en tiempos pasados.

We’re combining the best of @wearosbygoogle and @SamsungMobile Tizen into a unified wearable platform. ⌚ Apps will start faster, battery life will be longer and you'll have more choice than ever before, from devices to apps and watch faces. #GoogleIO pic.twitter.com/vj2aYZD81x

— Google (@Google) May 18, 2021