Se espera que esta funcionalidad podría ser parte del esfuerzo que está haciendo la compañía previo a la introducción del soporte multidispositivo. Adicionalmente, WhatsApp reforzará su campaña para aclarar el polémico cambio de políticas de la app.

WhatsApp podría permitirte “cerrar sesión”, y además redoblará sus esfuerzos por clarificar el cambio de políticas para no seguir perdiendo usuarios. El portal WABetaInfo reveló esta semana los descubrimientos de la nueva funcionalidad y de los trabajos por suavizar el golpe del anuncio del cambio de políticas. Los cuales se están probando en las versiones beta de la aplicación.

Por un lado, la función para “Cerrar Sesión” es una funcionalidad básica en muchas aplicaciones existentes. Por otro, el anuncio de los cambios de políticas tuvo una recepción negativa entre sus usuarios, lo cual significó en un éxodo de millones de usuarios para otras alternativas como Telegram y Signal.

Los desarrolladores de la aplicación llevan un tiempo trabajando para incluir soporte multidispositivo. En este sentido, los últimos reportes de WABetaInfo informaron que la plataforma de mensajería está planeandoincluir en estos cambios, una función de “Cerrar Sesión” para permitir a sus usuarios tomarse un descanso de WhatsApp cuando lo deseen.

WhatsApp podría permitirte “cerrar sesión” de la app

WhatsApp publica regularmente actualizaciones de las próximas funciones que integrará en la aplicación. Esto permitió a la gente de WABetaInfo detectar la funcionalidad para cerrar sesión a sus usuarios en la última versión beta de Android.

Según WABetaInfo, “habrá una nueva opción llamada Log Out, que permitirá desvincular tu dispositivo de la cuenta principal de WhatsApp. Por el momento, la opción Log Out sustituye a Eliminar cuenta en dispositivos vinculados, pero sus planes podrían cambiar, trasladando/copiando la opción en la sección anterior de Dispositivos vinculados.”

La función “Cerrar sesión” se vio por primera vez durante los informes sobre la compatibilidad con varios dispositivos en la beta de WhatsApp para los usuarios de iOS. WABetaInfo informó anteriormente de que WhatsApp trabajaba para ofrecer soporte multidispositivo en el que los usuarios podrían conectar hasta cuatro dispositivos con su cuenta principal de WhatsApp. Otra función multidispositivo podría hacer que WhatsApp Web funcione sin que el smartphone principal esté conectado a Internet.

Políticas más claras

Adicionalmente, y en un intento de suavizar de ese golpe derivados del anuncio del cambio de políticas, WhatsApp está trabajando en un nuevo mensaje para informar el cambio de términos de servicio. Y es que desde hace tiempo, WhatsApp viene repitiendo el mismo mensaje que ha estado emitiendo desde hace tiempo. Inclusive, pagó espacios en la primera página de los periódicos para aclarar a qué datos no tenía acceso. Una multitud de usuarios no tan convencidos siguió acudiendo a servicios alternativos como Signal y Telegram.

El nuevo aviso simplificado -con la ayuda de gráficos- para facilitar la comprensión de las condiciones del servicio. En el mismo, se busca aclarar que la política no afecta a la privacidad de las conversaciones personales de los usuarios y que WhatsApp no podrá fisgonear los textos o las llamadas. Según WhatsApp, los cambios solo afectará a los chats con empresas que están “claramente etiquetados” y son opcionales. Para aquellos que quieran leer más, hay enlaces incluídos para dirigir a documentos de apoyo.

Si ya has aceptado las condiciones una vez, es probable que no veas este nuevo aviso. Pero si no has aceptado los términos antes, espera que este aviso aparezca muy pronto.