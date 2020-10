IA y Machine Learning se abren paso en las redes por su capacidad de identificar casi en tiempo real los problemas de las mismas, y proporcionar un diagnóstico instantáneo aun en situaciones complejas.

La implementación de la inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML) en la gestión de redes puede permitir la consolidación de la información procedente de múltiples plataformas de gestión para el análisis central. En lugar de que el personal de TI busque manualmente en diversos dispositivos y aplicaciones, el machine learning puede hacer diagnósticos rápidos y automatizados de los problemas.

El director senior y analista de Gartner, Josh Chessman, expuso el problema para el trabajador de TI que el machine learning está diseñado para resolver:

“Tengo todas estas herramientas de monitoreo, y todas me dicen que algo está mal, pero no me dicen dónde está. La mayor fortaleza de este material hoy en día es que puede identificar ‘tienes 26 eventos de siete herramientas diferentes, y todos ellos son sobre un problema de red‘”.