Cómo ver la actualización de hoy sobre ChatGPT de OpenAI

OpenAI transmitirá en vivo actualizaciones de ChatGPT y GPT-4 el lunes a la 1 p.m. hora del este. En un tweet del viernes, el director ejecutivo Sam Altman rechazó varios informes de que OpenAI está lanzando un motor de búsqueda o GPT-5 en el evento. Sin embargo, Altman anunció que algo que “parece mágico” llegará a ChatGPT.

not gpt-5, not a search engine, but we’ve been hard at work on some new stuff we think people will love! feels like magic to me.

monday 10am PT. https://t.co/nqftf6lRL1

— Sam Altman (@sama) May 10, 2024