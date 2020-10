[REVIEW] Seagate FireCuda Gaming SSD

7.5 Muy bueno, con reservas

Esta unidad SSD externa tipo NVMe de Seagate ofrece almacenamiento eficaz, aunque costoso, para complementar tu setup gaming. En términos de velocidad, no ofrece diferencia al almacenamiento interno de tu computadora, siempre que dispongas de la conexión adecuada.

El Seagate FireCuda Gaming SSD es una unidad de estado sólido tipo NVMe, compacta y elegante que satisface las necesidades de la mayoría de los gamers. Admite las últimas y más rápidas velocidades de transferencia USB 3.2 Gen 2×2 (conocidas como “SuperSpeed USB 20Gbps”) cuando se conecta a un puerto USB-C. Pusimos a prueba una de estas unidades para verificar si cumple lo que promete.

Con los actuales requisitos de instalación de los juegos -con frecuencia ocupando decenas de gigabytes-, la adquisición de un disco duro externo o una unidad SSD para aumentar el espacio de almacenamiento es una obligación. Y es que mientras más se entra en el mundo de los videojuegos modernos, más espacio vamos a necesitar. Por ejemplo, el último Call of Duty requiere unos 200 GB para su instalación,

Para esta prueba utilizamos el FireCuda Gaming SSD de 1TB. Sin embargo, Seagate también ofrece un modelo de 500 GB, y uno de 2 TB. Si estás pensando adquirir una de estas unidades, te adelantamos que son relativamente caras. Aunque, si estás buscando características específicas para gaming, o multimedia, además de un diseño atractivo con luces RGB, y tienes los puertos de conexión adecuados, la inversión se justifica.

Además, Seagate respalda esta unidad con una garantía de cinco años para todas sus capacidades. También incluye un cable USB tipo C en ambos extremos.

Conociendo al Seagate FireCuda Gaming SSD

Por dentro, la FireCuda Gaming SSD fue desarrollado sobre la arquitectura de bus PCI Express NVMe, que se conecta a la computadora a través de una interfaz USB C sobre un controlador ASMedia. Si se conecta a puerto con las especificaciones USB 3.2 Gen 2×2, Seagate promete velocidades de lectura de datos de hasta 2.000 MBps .

Las unidades externas SSD basadas en NVM, como la FireCuda Gaming SSD son cada vez más populares. Este tipo de accesorios representan un salto cuántico con respecto a las SSD externas basadas en tecnología Serial ATA (SATA). Solo para tenerlo en perspectiva, la interfaz SATA está clasificada para alcanzar un máximo de 500 MBps para lectura y escritura.

Por su parte, una unidad SSD NVMe como la FireCuda pudiera tener sus velocidades máximas limitadas. Es decir, si se conecta en un puerto USB 3.2 Gen 2, su velocidad máxima sería de 1,250MBps. En cambio, un puerto USB 3.2 Gen 2×2 sí podría aprovechar las capacidades ofrecidas por Seagate para esta unidad de 2,000MBps.

En cualquier caso, deja en el polvo a cualquier disco que se conecte utilizando la interfaz SATA.

Diseño

Por fuera, el FireCuda Gaming SSD porta un diseño minimalista y muy moderno. No tiene detalles excéntricos que rompan la armonía de su cuerpo de aluminio. La unidad se siente sólida y agradable al tacto, y no deja lugar a dudas de que es un producto bien construido. A decir verdad, a primera vista la FireCuda parece un bloque sólido.

En una de las caras de sus extremos está la entrada USB-C con un pequeño indicador LED que señala cuándo la unidad está en funcionamiento. En el lado opuesto, una franja a lo ancho del disco sirve como ventana para mostrar su luminaria RGB. Y claro, a pesar de su diseño sobrio, sigue siendo un producto con genética gaming, lo cual queda tiene que quedar claro.

Dicha barra de LED RGB en el cuerpo del FireCuda Gaming SSD es totalmente personalizable. Y es que no podía ser de otra manera, la iluminación RGB customizable es una característica propia de los accesorios gaming.

Personalizando el FireCuda Gaming SSD

La personalización de las luces RGB del FireCuda Gaming SSD logra gracias al Toolkit de Seagate. El sistema le pedirá que instale dicho software en el momento de conectar por primera vez la unidad a su computadora. Con este software es posible variar los patrones de iluminación, ajustar el brillo y cambiar los colores de las luces.

Adiciionalmente, también es posible sincronizar la iluminación con otros dispositivos, como el FireCuda Gaming Dock, un puerto Thunderbolt 3.

Pero no solo para las luces es el Toolkit de Seagate. Este programa también sirve para una administración más completa del dispositivo, como la creación de una copia de seguridad del sistema con la función Sync Plus. No obstante, esta funcionalidad no reemplaza por completo la realización de un respaldo propiamente dicho utilizando una aplicación para dicho finalidad, o incluso, la propia de Windows.

Adicionalmente, es posible crear carpetas específicas en la unidad que sincronicen automáticamente con las carpetas de su PC. En este punto, cabe destacar que con Sync Plus no podrás organizar automáticamente tu biblioteca de tu juegos. Esto tendrás que hacerlo de forma manual para cada título.

Rendimiento

Una de las primeras pruebas que ejecutamos fue realizada en una MacBook Pro. Allí medimos la velocidad de disco con el software de Blackmagic Disk Speed Test. Este test lo usamos para determinar los tiempos de lectura y escritura secuenciales, como los que se suelen producir cuando se copian archivos grandes de un lugar a otro de la unidad de disco.

Aunque esta prueba no parece estar en línea con el perfil gaming de este FireCuda, hay que reconocer que este tipo de unidad también resulta atractiva para creadores de contenido multimedia. Aplicaciones como Logic Pro, Final Cut, Adobe Premier Pro suelen necesitar recursos y espacios similares a los de los videojuegos.

En las pruebas, la unidad logró velocidades de lectura y escritura rondando los 407 MB/s. Lo cual es una fracción de los 2.000MB/s prometidos, no obstante es un gran resultado ya que está en línea con resultados obtenidos por las unidades de la competencia y refleja los límites de velocidad del puerto al que se conecta.

Para las pruebas con Windows utilizamos la aplicación CrystalDiskMark. En esta, obtuvimos resultados correspondientes a una unidad premium de almacenamiento PCIe M.2 NVMe conectada a través de USB Tipo C. Los números de lectura alcanzaron los 1.02GBps, mientras que para la escritura se llegaron a los 0.99GBps.

CrystalDiskMark también nos permitió medir velocidades de lectura y escritura en forma aleatoria. Esto nos permitió replicar la forma en la que se accede a los archivos de los videojuegos. Estas velocidades tiendem a ser más bajas que las máximas de lectura y escritura secuenciales. A final, los resultados de las pruebas de acceso aleatorio del FireCuda fueron de unos 300MBps. Lo que es un excelente resultado teniendo en cuenta todas las consideraciones.

El FireCuda Gaming SSD está diseñado para soportar conexiones USB 3.2 Gen 2×2. Y utilizarlo con esta conexión es la única manera de alcanzar velocidades de transferencia de hasta 20Gbps.

Sin embargo, los equipos con este tipo de conexiones todavía no se han masificado. De hecho, no podemos precisar ninguna computadora portátil que tenga esta tecnología.

Pero nada como probar un producto en una prueba real. Para tal motivo instalamos Fortnite directamente en el FireCuda Gaming SSD, para ejecutarlo directamente desde esta unidad.

Como verás en el video abajo, el juego se ejecutó sin contratiempos a 60 fps sostenidos, y comparativamente hablando no hubo ninguna diferencia notable al disco duro interno.

El juego cargó rápido y el tiempo de espera fue mínimo. Considerando que la prueba se realizó con el FireCuda conectado a través de un puerto USB 3.2, no nos cabe la menor duda de que cumpliría sus promesas de 20GBps de estar conectado utilizando un puerto USB C 3.2 Gen 2×2.

Conclusión: promesas de alta velocidad sobre una tecnología escasa

El FireCuda Gaming SSD es una unidad elegante con un diseño sobrio que se ajusta muy bien a cualquier setup gaming de hoy en día. Asimismo, su calidad de construcción y sus acabados son los mejores que hemos visto. Los materiales son de primera y se sienten de primera. En las prubas que hicimos su desempeño fue ligeramente superior a discos similares. A esto se añade una contundente garantía de Seagate que reafirma la confianza de la compañía en su producto.

Ahora bien, a pesar de gran diseño, sus atractivas luces RGB personalizables y su potencial de proporcionar velocidades de vértigo, esta unidad fue desarrollada para ofrecer todo su poder utilizando una tecnología que es difícil de conseguir. Lo cual, no parece que vaya a cambiar en un futuro cercano.

El FireCuda Gaming SSD apuesta por dos cosas como sus grandes potencialidades:

Un diseño de primera categoría ,con luces RGB personalizables. Rendimiento superior a cualquier competidor sobre una tecnología poco difundida como lo es USB 3.2 2×2.

Por lo que, si para ti el diseño de tus accesorios gaming es fundamental, y además, tu computadora cuenta con puertos USB 3.2 2×2. Entonces, se justifica invertir 280 dólares en el Seagate FireCuda Gaming SSD.

Pero si, en cambio, tu computadora no tiene los puertos necesarios para extraer todo el potencial del FireCuda SSD Gaming, esta unidad será un recurso subutilizado, con un precio por el que podrías conseguir un disco externo del que sí podrías exprimir todas sus capacidades.