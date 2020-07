El Qualcomm Snapdragon 865 Plus viene a potenciar el gaming móvil

¿Quiénes estrenarán el nuevo Snapdragon 865+? Para el día de hoy, ya tenemos un par de teléfonos Snapdragon 865 Plus 5G a punto de ser presentados. Asus presentará en poco el ROG Phone 3, y Lenovo está extendiendo su marca de gaming, Legion, a los teléfonos. Estos dispositivos comenzarán a entregarse en el tercer trimestre, dijo Qualcomm.

La industria sigue dando pasos para potenciar el gaming móvil. Esta vez Qualcomm, con la presentación de su plataforma Snapdragon 865 Plus, le dio un impulso a los dispositivos móviles dedicados al gaming.

El Snapdragon 865 Plus, que ofrece velocidades de reloj de CPU y GPU más rápidas, fue presentado por Qualcomm esta semana. Con Wi-Fi actualizado y soporte para módem 5G, esta plataforma esencialmente una versión mejorada de Snapdragon 865. El mismo que la compañía presentó en diciembre para teléfonos de gama alta.

El gaming es el enfoque principal para el Snapdragon 865 Plus. Tal y como lo fue el Snapdragon 765G, para la generación anterior. Al igual que la vez pasada, el 865+ aumentó su velocidad para atraer a los gamers móviles. Adicionalmente, agregó un paquete Snapdragon Elite Gaming, cuyas características incluyen gráficos similares a los de la PC y drivers actualizables mediante descargas.

El Qualcomm Snapdragon 865+ una evolución del 865

Con el Snapdragon 865 se introdujeron nuevas características, que incluyen actualizaciones de cámara, IA, seguridad y juegos. El Snapdragon 865 fue diseñado alrededor del módem X55 5G independiente de Qualcomm. Y aunque el Snapdragon 865 Plus también fue desarrollado de la misma manera, no está integrado. Tanto el 865 como el 865 Plus son chips de 7 nm.

Casi todas las especificaciones del Snapdragon 865 y de 865+ son comunes en ambas plataformas. La CPU Kryo 585, la GPU Adreno 650, el DSP Hexagon 698 y el procesamiento de señal de imagen Spectra 480 permanecen en su lugar. Qualcomm también dejó la memoria sin cambios.

¿Qué evolucionó?

Con el 865+. el procesador Kryo 585 ahora tiene una velocidad de 3.1GHz, en comparación con 2.84GHz. Esto significa un aumento del rendimiento del 10 por ciento, dijo Qualcomm. No obstante, la compañía no adelanto la velocidad del Adreno 650, pero sí dijo que el rendimiento también aumentó en un 10 por ciento.

El soporte para redes inalámbricas Wi-Fi 6E representa la otra actualización importante del Snapdragon 865 Plus 5G. Ahora que la FCC abrió canales adicionales para Wi-Fi, el nuevo FastConnect 6900 de Qualcomm puede aprovechar la nueva banda espectral de 6 GHz y los canales de 160 GHz. En otras palabras, eso significa mucho más ancho de banda, siempre que haya un router Wi-Fi 6E de donde conectarse.

La nueva plataforma de Qualcomm, con soporte para redes WiFi 6, puede conectarse con un rendimiento máximo de 3.6 Gbps. Un aumento en comparación a los 1.774 Gbps con el subsistema FastConnect 6800 deL Snapdragon 865.

Cómo la pandemia incidió en la demanda

La pandemia actual probablemente frenó la demanda por conexiones 5G, ya que la mayoría de las personas se quedan más cerca de casa. A medida que las regiones del mundo vuelven a un cierto nivel de actividad normal, la sed por redes inalámbricas de alta velocidad volverán a crecer.

Sin embargo, también es cierto que agregar un módem 5G implica costos adicionales a los teléfonos, en un momento en que las economías de todo el mundo se están recuperando de los efectos de la pandemia.

Qualcomm dice que más de 140 dispositivos han sido diseñados alrededor del Snapdragon 865, o están en proceso.

¿Quiénes estrenarán el nuevo Snapdragon 865+?

Para el día de hoy, ya tenemos un par de teléfonos Snapdragon 865 Plus 5G a punto de ser presentados. Asus presentará en poco el ROG Phone 3, y Lenovo está extendiendo su marca de gaming, Legion, a los teléfonos.

Estos dispositivos comenzarán a entregarse en el tercer trimestre, dijo Qualcomm. Con todo, si estás buscando un teléfono Android rápido para juegos, es probable que el Snapdragon 865 Plus 5G esté dentro.