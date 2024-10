¿Cómo pueden tus viejos dispositivos generar energía eólica?

Una campaña en el Reino Unido invita a la población a reciclar equipos eléctricos para aprovechar el cobre y fomentar la energía eólica renovable.

Una nueva campaña en el Reino Unido está instando a las personas a revisar sus cajones en busca de artículos eléctricos en desuso, como enchufes, alargadores, cables y dispositivos electrónicos viejos. La campaña “Recicla tus Electrónicos”, en colaboración con la Royal Society of Chemistry, subraya la importancia del cobre, un metal presente en los dispositivos electrónicos, en la creación de fuentes de energía renovable, como los aerogeneradores. Es decir, energía eólica.

La importancia del cobre

Según esta campaña, se estima que hay más de 38,000 toneladas de cobre en los aparatos electrónicos abandonados en el Reino Unido. El cobre es un metal utilizado en artículos como enchufes y cables debido a su excelente conductividad, lo que permite un transporte eficiente de electricidad. Además, es resistente al calor y a la corrosión, lo que lo convierte en un material confiable para el cableado.

Conexión con la energía renovable

La Royal Society of Chemistry señala que se necesitarán aproximadamente 347,000 toneladas de cobre para fabricar suficientes turbinas eólicas y paneles solares para 2030. Este peso equivale al de casi 28,000 autobuses londinenses. Como el cobre es altamente reciclable, sería más sostenible utilizar lo que ya tenemos en lugar de extraer más del suelo. Este metal se utiliza en turbinas eólicas y paneles solares por su durabilidad.

Minería en casa

La campaña “Recicla tus Electrónicos” menciona que hay alrededor de 1.3 mil millones de artículos eléctricos sin usar en el Reino Unido, incluyendo suficientes cables para llegar a la luna y regresar. Muchos de estos dispositivos se encuentran en los hogares, en lo que se llama “cajones de la perdición”, que son compartimentos llenos de cables, alambres y enchufes olvidados. Se refieren a todo este cobre acumulado en los hogares como una “mina urbana”.

Cómo participar

La Royal Society of Chemistry anima a las personas a reciclar sus viejos cables para que podamos utilizar el cobre que ya poseemos y generar energía eólica renovable en los próximos años. Izzi Monk, representante de la Royal Society of Chemistry, aconseja a los lectores de Newsround que “nunca tiren nada eléctrico”. Explican que deshacerse de estos artículos no solo es perjudicial para el medio ambiente, sino que también se pierden materiales importantes que podrían ser reutilizados.