Samsung en CES 2025: Expandiendo la IA más allá del hogar

Samsung presenta en el CES 2025 soluciones inteligentes para transformar industrias y enriquecer la vida cotidiana.

En el CES 2025, Samsung presentó su visión de un mundo interconectado y más inteligente, demostrando cómo la inteligencia artificial (IA) puede transformar no solo los hogares, sino también industrias clave. Con innovaciones como SmartThings Pro, SmartThings for Cars, y SmartThings for Ships, Samsung mostró cómo la IA está impulsando soluciones para negocios, movilidad, sostenibilidad y más.

Espacios Inteligentes: Reimaginando la Gestión de Comunidades

AI Residence: Soluciones para comunidades del futuro

En la sección AI Residence, Samsung reveló tecnologías diseñadas para optimizar la gestión de espacios residenciales y comunitarios. Estas soluciones incluyen sistemas que monitorean la salud de los residentes, gestionan el consumo energético y mejoran la seguridad en tiempo real. Las demostraciones interactivas ofrecieron un vistazo práctico al impacto de estas innovaciones en la vida cotidiana.

SmartThings Pro: Innovación para entornos comerciales y residenciales

Samsung presentó aplicaciones de IA para hoteles, oficinas y edificios comerciales. Estas tecnologías permiten optimizar operaciones, brindar servicios personalizados y aumentar la eficiencia, destacando el potencial transformador de la inteligencia artificial en espacios multifuncionales.

Nuevas Fronteras de la Movilidad y el Comercio

SmartThings for Cars: Conectando hogares y vehículos

Con SmartThings for Cars, Samsung exploró la convergencia entre el hogar y la movilidad. Las soluciones exhibidas incluyeron optimización energética, carga eficiente para vehículos eléctricos y controles remotos que permiten ajustar configuraciones del vehículo desde la aplicación SmartThings.

AI Store: Comercio minorista inteligente

En la sección AI Store, Samsung mostró tecnologías diseñadas para revolucionar el comercio minorista, como el sistema Visual eXperience Transformation (VXT) y la plataforma Samsung Knox. Estas herramientas simplifican tareas como la gestión de inventarios en tiempo real y la actualización automatizada de precios, optimizando las operaciones comerciales.

Trabajo, Estancia y Navegación con IA

AI Office: Lugares de trabajo inteligentes

Las tecnologías inteligentes para oficinas incluyeron reconocimiento facial para identificación y dispositivos conectados que ajustan automáticamente entornos laborales, mejorando la productividad y la sostenibilidad.

AI Stay: Experiencias personalizadas en alojamiento

Las soluciones hoteleras destacaron por ofrecer check-ins desde smartphones, configuraciones personalizadas y funciones como el modo “Buenas Noches” para brindar mayor comodidad a los huéspedes.

SmartThings for Ships: Innovación en el mar

Samsung también llevó la inteligencia artificial al ámbito marítimo con SmartThings for Ships. Los visitantes experimentaron simulaciones inmersivas que mostraban cómo gestionar rutas de navegación, monitorear sistemas a bordo y garantizar la seguridad y eficiencia en los buques.

Hacia un Futuro Sostenible

La sección SmartThings Energy presentó tecnologías que integran paneles solares, baterías de respaldo y monitoreo energético en tiempo real. Estas herramientas no solo promueven el ahorro de energía, sino que también ofrecen soluciones autosuficientes y sostenibles para hogares y negocios.

Inclusión y Accesibilidad con Tecnología

En la zona Society, Samsung destacó sus esfuerzos en accesibilidad e iniciativas sociales. Las tecnologías demostraron cómo la IA y Bixby facilitan el control de dispositivos mediante comandos de voz y funciones como subtítulos de audio para usuarios con discapacidades visuales, asegurando una experiencia tecnológica inclusiva para todos.

Un Futuro Impulsado por la IA

El CES 2025 reafirmó el compromiso de Samsung con la innovación tecnológica. Al expandir los límites de la inteligencia artificial más allá del hogar, la compañía mostró cómo estas soluciones transforman industrias, promueven la sostenibilidad y mejoran la calidad de vida en todas las facetas de la sociedad moderna.