Honor nuevo teléfono inteligente, Honor Magic 6 Pro en MWC 2024

Honor presentó en el MWC su nuevo smartphone Magic 6 Pro. Con este teléfono la compañía ha mostrado una característica especial, la función de seguimiento ocular. Con la ayuda de esta función, el usuario podrá controlar su coche con los ojos.

La función de seguimiento ocular permitiría que el usuario controle su coche con los ojos. Esto sería posible gracias a la pantalla del Honor Magic 6 Pro. Con la ayuda del teléfono, los usuarios podrán hacer de todo, desde mover su coche hasta abrir la puerta de forma remota. Sin embargo, esta función solo podrá ser utilizada, hasta nuevo aviso, por usuarios que vivan en el mercado local de la marca, China. Honor dice que está trabajando para llevar esta función también a otros usuarios.

Presenting the unparalleled #HONORMagic6 Pro, taking innovation to new heights – all information in one summary! Check it out and #DiscoverTheMagic ! #MWC24 #HONORMWC2024 pic.twitter.com/N5AdqaN6TJ

— HONOR (@Honorglobal) February 25, 2024