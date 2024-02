Vision Pro App Store alcanza un hito temprano

Uno de los inconvenientes del nuevo headset Vision Pro de Apple es lo pequeña que es aún la cantidad de aplicaciones disponibles. Claro, puedes cargar la mayoría de las aplicaciones de iPad en los auriculares de realidad mixta. Sin embargo, son las aplicaciones personalizadas las que realmente sacan lo mejor de Vision Pro.

La buena noticia es que la tienda de aplicaciones Vision Pro ahora tiene 1.000 aplicaciones visionOS listas para ser descargadas por los propietarios de la computadora facial, que comenzó a enviarse por $3,499 el 2 de febrero.

La cifra de 1.000 aplicaciones fue revelada por Greg Joswiak, vicepresidente senior de marketing de Apple, en una publicación en las redes sociales el martes. Marca un aumento de 400 aplicaciones en comparación con cuando se lanzó Vision Pro.

A huge thank you to our developers! Their hard work has already resulted in over 1,000 incredible spatial apps designed specifically for Vision Pro, along with over 1.5 million compatible apps. We're thrilled to see how they'll continue to push the boundaries for what’s possible.

— Greg Joswiak (@gregjoz) February 13, 2024