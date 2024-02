Los Vision Pro son incómodos, y la gente lo sabe

Los Vision Pro de Apple han sido bien recibidos desde su lanzamiento el viernes de la semana pasada. Sin embargo hay una queja persistente que surge una y otra vez: puede resultar incómodo usarlos durante largos períodos de tiempo.

Sin embargo, algunos usuarios emprendedores han encontrado varias formas de superar la tensión y la incomodidad. Si bien están muy lejos de las formas en que Apple imaginó que las personas usarían el dispositivo, modifican inteligentemente los Vision Pro de manera no destructiva.

Por ejemplo, el ingeniero de software Bryan Fetterolf publicó un video en X mostrando su solución al problema de peso del Vision Pro. Este problema puede hacer que los usuarios sientan tensión en el cuello y la cabeza después de una o dos horas de uso.

En el video de Fetterolf, se lo puede ver usando una gorra de béisbol y los Vision Pro, con una correa de velcro colocada debajo del headset y alrededor de la parte superior de la gorra. De esta manera, el peso de los auriculares queda soportado por el casco, lo que facilita su uso durante un período prolongado de tiempo.

I may have invented a more comfortable Apple Vision Pro strap with just a baseball cap and a high tech rubber band.

It's not touching my face at all. Higher fov, better weight distribution, open periphery and eye tracking still works. It's super comfy. The cap's brim is carrying… pic.twitter.com/z06ukoD2uU

— Haldun (@haltor) February 3, 2024