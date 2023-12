Trend de TikTok viraliza el uso de las Ray-Ban Meta Smart Glasses

Las gafas inteligentes han tenido mala reputación desde la época de Google Glass. A pesar de las iteraciones de la tecnología, la percepción pública no ha cambiado mucho, y eso ha dificultado que las gafas inteligentes despeguen de manera significativa. Quizás eso finalmente esté cambiando. Las nuevas Ray-Ban Meta Smart Glasses han disfrutado de un auge viral en TikTok, lo que se ha traducido en cientos de millones de visitas en algunos vídeos.

Jules Terpak tuiteó recientemente sobre el fenómeno, destacando cuatro ejemplos. Esta es solo una pequeña muestra de la gran cantidad de videos que presentan las gafas inteligentes de Meta en este estilo.

A trend has been going on with the Ray Ban Meta smart glasses the past two weeks on TikTok. One video has 123 million views — many others have millions

It’s unclear if it organically happened amongst those with large followings after one person’s video went crazy, or if there’s… pic.twitter.com/uWeemszkuK

— Jules Terpak (@julesterpak) December 17, 2023