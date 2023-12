Te contamos rumores y predicciones sobre el Samsung Galaxy S24. Aquí está todo lo que deberías saber.

Según las filtraciones y rumores hasta ahora, el Samsung Galaxy S24 no será muy diferente de su predecesor, el Samsung Galaxy S23. Pero se puede esperar, y se espera, una mejora en las especificaciones técnicas de esta nueva generación.

Si bien no hay mayores expectativas de que los modelos estándar ni Plus cambien mucho en el diseño externo, aparte de usar lados de titanio y tener un nuevo conjunto de colores, sí esperamos ciertas mejoras en sus componentes.

Chips potentes para IA

Por ejemplo, como los teléfonos Galaxy S24 podrían centrarse en la IA, necesitarán un chipset potente para potenciar las funciones de IA integradas. Por lo tanto, esperamos ver que los teléfonos Galaxy S24 tengan un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 al menos en EE. UU. y China, y un Exynos 2400 en otras regiones.

La RAM para el S24 estándar se ha fijado en 8 GB, pero se espera que el Galaxy S24 Plus ahora comience con 12 GB. Parece que el almacenamiento estará disponible en opciones de 128 GB y 256 GB para el S24 estándar. Y de 256 GB y 512 GB para el Plus, que estarían a la par con el Galaxy S23 Plus.

Se ha previsto que la capacidad de la batería del Galaxy S24 Plus aumente a 4900 mAh, lo que sería una mejora notable con respecto a su predecesor. Desafortunadamente, parece que el Galaxy S24 estándar mantendrá los mismos 3900 mAh que el año pasado.

Más detalles

Por otro lado, se espera que las cámaras de ambos teléfonos Galaxy S24 tengan las mismas especificaciones que las de sus homólogos S23. Pero esperaríamos que el procesamiento mejorado en el dispositivo y la fotografía computacional impulsen las mayores mejoras en las fotografías Galaxy.

Si bien la actualización de especificaciones puede parecer insignificante, esperamos que las actualizaciones notables para los teléfonos Galaxy S24 provengan de la adopción por parte de Samsung del llamado ‘teléfono AI’ con una amplia gama de procesamiento inteligente que ofrece mejor rendimiento y fotografías y una experiencia general de teléfono inteligente más inteligente.