Estas son las nuevas funciones de IA del Samsung Galaxy S24

Hemos estado escuchando durante un tiempo que el Samsung Galaxy S24 será el primer ‘teléfono con IA’ de Samsung, y ahora tenemos una idea más clara de lo que eso significa, ya que ahora se ha filtrado una selección de funciones de IA en las que la compañía aparentemente está trabajando.

El filtrador @BennettBuhner (a través de Android Police) ha publicado varias capturas de pantalla en X, que muestran funciones de inteligencia artificial que, según se informa, se incluirán en la próxima actualización del software One UI 6.1 de Samsung. Algunas de ellas se parecen mucho a lo que hemos visto en Google Pixel 8 y el Píxel 8 Pro.

Por ejemplo, se puede arrastrar personas, mascotas y objetos de una posición a otra en las fotos, de forma muy parecida a como se hace con el Magic Editor de Google. La filtración también menciona la posibilidad de crear fondos de pantalla de IA de una manera muy similar a como se hace en el Pixel 8, diciéndole al teléfono el tema y el fondo que desea. Veamos a continuación los tweets.

One UI 6.1 – Nuevas funciones y mejoras – ¡¡¡UN HILO!!!

#OneUI6 #Samsung #OneUI61 #GalaxyS24Ultra #GalaxyS23Ultra

Express yourself using all unique wallpapers!!!

One UI 6.1 – New features and improvements – A THREAD!!!

Según se informa, también puedes expandir una foto más allá de sus límites y hacer que la IA de Samsung complete el resto, mover un sujeto de una imagen a otra, convertir automáticamente grandes bloques de texto en viñetas fáciles de leer, aislar voces para que sean más claras en entornos ruidosos durante llamadas y traducir llamadas de voz en vivo, para que ambos hablantes puedan escuchar al otro en su idioma nativo.

5. ¡Traduce en vivo durante las llamadas!

¡Haz que la barrera del idioma sea casi inexistente cuando hablas con otra persona de un idioma diferente!

6. ¡Sigue editando pegatinas, dibujos y más después de finalizar las ediciones!

Si cometiste un pequeño error, ¡no tendrás que revertir todos los cambios nuevamente!

5. Live translate during calls!

Make the language barrier nearly nonexistent when talking to another of a different language!

6. Keep editing stickers, drawings, and more after edits are finished!

If you made one small mistake, you don't have to revert all changes again! pic.twitter.com/BSf5Sceqo2

— BenIt Bruhner Pro (@BennettBuhner) December 10, 2023