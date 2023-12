NVIDIA lanza RTX 500 para conmemorar que supera los 500 juegos

NVIDIA supera los 500 juegos y aplicaciones RTX, por lo que lanza RTX 500. Además, publica un nuevo controlador GeForce Game Ready para Call of Duty: Modern Warfare III, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition.

Desde 2018, las tecnologías NVIDIA RTX han revolucionado las formas en que los consumidores juegan y crean con el trazado de rayos y las tecnologías impulsadas por IA, incluido DLSS. Hoy, NVIDIA ha revelado que hay más de 500 juegos y aplicaciones compatibles con las tecnologías NVIDIA RTX. Para conmemorar este logro, NVIDIA lanza RTX 500.

Además, para dar soporte a Call of Duty: Modern Warfare III Season 1, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition y Update 2.1, NVIDIA ha publicado hoy un nuevo controlador GeForce Game Ready. El nuevo controlador también ofrece compatibilidad inmediata con THRONE AND LIBERTY y Avatar: Frontiers of Pandora.

NVIDIA: 500 juegos y aplicaciones RTX

RTX engloba un ecosistema de tecnologías que hacen realidad los juegos de alto rendimiento y alta fidelidad. El trazado de rayos, impulsado por RT Cores dedicados, aporta a los juegos una iluminación y unos reflejos envolventes y realistas.

NVIDIA DLSS, posible gracias a los Tensor Cores, permite una aceleración de gráficos de IA líder en el sector, capaz de proporcionar hasta 5 veces más rendimiento en Cyberpunk 2077.

Los jugadores han adoptado las tecnologías RTX a un ritmo impresionante, con 87 millones de horas de juegos RTX jugados cada semana. El 97% de los jugadores que juegan a Cyberpunk 2077 en GPU GeForce RTX Serie 40 lo hacen con RTX ON. NARAKA: BLADEPOINT alcanza el 98%, Minecraft con RTX el 99%, Alan Wake 2 el 99% y Diablo IV el 96%.

Es temporada de Call of Duty Modern Warfare III

La primera temporada de Call of Duty: Modern Warfare III y Call of Duty: Warzone estará disponible a principios de diciembre.

Encabezada por la llegada e integración de Call of Duty: Warzone y el nuevo “Gran Mapa” de Urzikstán. Además, tres Mapas Multijugador Core 6v6, mapas y modos adicionales, y una impresionante selección de contenidos gratuitos y premium, incluyendo armas funcionales gratuitas. Los jugadores de GeForce están listos para jugar con este nuevo controlador.

En cada modo, los jugadores de GeForce pueden acelerar las frecuencias de cuadro con DLSS 3 basado en IA o maximizar la calidad de imagen con DLAA. El juego se vuelve aún más ágil gracias a la inclusión de NVIDIA Reflex en Call of Duty: Modern Warfare III.

El 6 de diciembre, Call of Duty: Modern Warfare III y Call of Duty: Warzone añadirán Full Ray Tracing y NVIDIA DLSS 3.5 con reconstrucción de rayos al vestíbulo previo al juego. Este controlador es compatible con dichas actualizaciones.

Game Ready para Cyberpunk 2077 Ultimate Edition y actualización 2.1

CD PROJEKT RED acaba de presentar Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, que incluye el juego base y la aclamada expansión de espionaje Phantom Liberty, además de todas las actualizaciones, complementos del juego y mejoras lanzadas desde el lanzamiento original en 2020.

Los jugadores deben utilizar este controlador para sacar el máximo partido del trazado de rayos completo, DLSS 3.5 con reconstrucción de rayos, Reflex y mucho más en Cyberpunk 2077: Ultimate Edition.

También el 5 de diciembre, y de forma gratuita para todos los jugadores, llegará la actualización 2.1 de Cyberpunk 2077, que incluye nuevos contenidos de juego y mejoras tecnológicas, mejorando aún más la calidad de imagen, la inmersión y el realismo. Ray Tracing de Cyberpunk 2077: El modo Overdrive, sale del estado Preview con una calidad de imagen mejorada y nuevas funciones. Ahora se puede utilizar DLSS Ray Reconstruction al activar los reflejos trazados por rayos, ya sea como parte de un preajuste o al configurar ajustes personalizados, lo que permite a más jugadores beneficiarse de sus increíbles mejoras de RT.